Nella seconda stagione della serie di documentari «The UnBelievable», l'attore Dan Aykroyd parla ancora una volta di fenomeni incredibili. Immagine: The History Channel

Nella serie documentaria «L'acchiappamisteri con Dan Aykroyd», la star di «Ghostbusters» si dedica ancora una volta agli eventi misteriosi. In questa intervista, l'attore parla di cosa lo abbia ispirato a dedicarsi al paranormale.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te La realtà a volte scrive le storie più sorprendenti. Dan Aykroyd se ne rende conto nella seconda stagione della sua serie «L'acchiappamisteri con Dan Aykroyd».

«Ho visto cose che non dovevano esistere: ho avuto incontri con almeno due UFO», afferma l'attore in un'intervista.

Dal 13 marzo 2025, History Channel presenterà i nuovi episodi (in tedesco) dedicati a eventi veri, ma poco credibili.

La prima stagione della serie è disponibile in italiano sul servizio di streaming NOW. Mostra di più

Dan Aykroyd ha fatto parte del cast originale del «Saturday Night Live» negli anni '70 ed è diventato una star mondiale con film cinematografici come la commedia musicale «Blues Brothers» (1980) e la saga «Ghostbusters» (dal 1984).

L'attore di origine canadese ha oggi 72 anni, ma è ben lontano dal pensare alla pensione. Proprio l'anno scorso si è calato nuovamente nei panni del cacciatore di fantasmi Dr. Ray Stantz in «Ghostbusters - Minaccia glaciale».

Nella serie documentaria «L'acchiappamisteri con Dan Aykroyd», il criminologo e sociologo si dedica alla sua passione per i fenomeni mondani e paranormali.

La seconda stagione (dieci episodi) è disponibile da giovedì 13 marzo, con cadenza settimanale alle 20:15, su History Channel, oppure on demand su History Play (via Amazon e YouTube) in tedesco. La prima stagione della serie è disponibile in italiano sul servizio di streaming NOW.

Il primo episodio della seconda stagione mostra le cose a volte incredibili che un tempo cadevano dal cielo, spesso causando ingenti danni. Tra le altre cose, Dan Aykroyd racconta la storia di una giovane donna che è stata colpita da un meteorite mentre dormiva a casa.

Dan Aykroyd, mano sul cuore: dopo tutte le terrificanti storie di caduta di meteoriti o di fortissimi tornado che racconta nella serie, riesce ancora a dormire tranquillo?

Beh, non mi preoccupano i meteoriti, ma piuttosto i meccanismi umani, le cose che ci trasportano, come i transatlantici che affondano o vengono silurati. Mi preoccupa la velocità delle auto... Quindi tutte le cose che l'uomo ha creato mi spaventano di più di quelle provenienti dallo spazio.

La sua visione dei pericoli del mondo è cambiata dopo aver lavorato alla serie?

Niente di ciò che fa l'umanità mi sorprende. Ma non sapevo delle fantastiche storie di sopravvivenza che gli esseri umani hanno affrontato. C'è un uomo che è sopravvissuto in una barca in fondo al mare per quattro o cinque giorni in una sacca d'aria e in un qualche modo ne è uscito vivo.

Sono storie di sopravvivenza molto stimolanti. La mia visione del mondo è migliorata, ma non è cambiata in termini di ciò che le persone possono raggiungere o anche di quali crudeltà possono commettere.

A quali crudeltà si riferisce?

C'era un re francese a cui non piaceva la zuppa del suo cuoco, così lo fece giustiziare. Questa è una delle nostre storie. Stiamo preparando un episodio sulla vendetta e un altro sulle armi militari che sono state testate e si sono rivelate una follia assoluta.

Alcune di queste storie, però, sono davvero divertenti: la gente ha cercato di bombardare i piccioni e di mandarli in battaglia. Quindi c'è anche molto umorismo e ironia. Non solo sono ben studiate e ben presentate, ma sono anche divertenti.

Quindi è l'umorismo che le dà speranza in un mondo in cui tutti stanno impazzendo?

Penso che ogni volta che possiamo ridere, questo ci dà speranza. C'è molta follia in gioco. Spero che la gente rida e che si diverta con questa serie. E sì, la risata è molto importante, ed è anche dimostrato che dal punto di vista medico è una cura efficace per molte malattie. La risata è preziosa perché rilascia endorfine e dà sollievo.

Di fronte a problemi davvero grandi come il cambiamento climatico, che fa parte anche de «L'acchiappamisteri», in definitiva abbiamo pochi motivi per ridere... O ha ancora speranza?

Il pianeta Terra avrà sempre un clima radicale, ma sembra che eventi come i forti uragani stiano diventando più frequenti, più grandi e più pericolosi. È una cosa che mi spaventa molto, così come la potenza degli elementi della natura in generale. Ma credo anche che l'umanità riuscirà a salvarsi.

Con l'industria e tutti i soldi spesi per combattere il cambiamento climatico, abbiamo qualche speranza. Ma il riscaldamento globale da quando sono iniziate le registrazioni è già superiore a 1,5 gradi Celsius.

Questo significa che dobbiamo fare qualcosa, e non intendo fuggire su Marte. Continueremo a vivere sulla Terra e dovremo affrontare tutto questo. Temo che arriveremo al punto in cui non potremo più cambiare nulla. Ma voglio continuare a sperare, sono un ottimista. Un ottimista canadese. Voglio sperare.

In un'intervista ha detto di essere interessato ai fenomeni paranormali. Nella serie parla anche di alieni. Da dove nasce il suo interesse per queste storie?

Il mio bisnonno era uno spiritualista e ricercatore del paranormale negli anni '20. Organizzava sedute spiritiche in una vecchia fattoria con una medium di famiglia che guidava i defunti e li riportava indietro. Quindi credeva nella vita e nella coscienza dopo la morte.

L'intera questione dei fantasmi va di pari passo con questo. Così ho scritto «Ghostbusters» basandomi su vecchie commedie come Abbott e Costello, Bob Hope e Dean Martin, oltre che sulle ricerche del mio bisnonno e su ciò che accadeva all'epoca nella ricerca sul paranormale.

Ma cosa le interessa esattamente di questo tipo di storie?

Ciò che mi interessa della materializzazione di uno spirito è la questione di cosa succede a livello fisico, chimico, biochimico e molecolare affinché una persona viva possa vedere una persona deceduta in una forma reale, come un'immagine in 3D.

Chissà che tipo di energia deve essere. Da dove viene questa energia, dall'aldilà? Per me è davvero affascinante. E tutte quelle storie di fantasmi che si sentono, come quella della bambina sulla Queen Mary a Long Beach che è annegata nella piscina e che da allora è stata vista da centinaia di persone.

Ha mai avuto un'esperienza paranormale?

Ho visto alcune cose che non erano destinate ad accadere: ho avuto incontri con almeno due UFO. Non ho mai visto un fantasma, ma ho avuto delle sedute fantastiche con dei medium che mi hanno detto cose che solo io e le persone decedute potevamo sapere. Quindi sono abbastanza convinto che questa esperienza sia reale. È eccitante e divertente per me come scrittore.

Ha parlato di «Ghostbusters». Netflix sta progettando una nuova serie animata tratta dall'universo della saga. Cosa ne pensa: può funzionare?

Oh sì, funzionerà alla grande. Non posso dire molto al riguardo, ma saremo in grado di andare in posti dove non si potrebbe andare in un normale live action.

Questo significa che lei fa parte del nuovo progetto?

Sì, sono coinvolto come produttore esecutivo e anche come membro del Ghost Corps con Jason Reitman e Gil Keenan. Noi tre stiamo portando gli «acchiappafantasmi» nel futuro.

Il primo film di «Ghostbusters» è uscito nel 1984, oltre 40 anni fa. Che cosa affascina la gente ancora oggi?

Beh, la gente ama i fantasmi e ama ridere. E le risate erano davvero tante. Questo vale anche per i film successivi, il secondo e il terzo, e per il film al femminile di Paul Feig. La gente ama i fantasmi, la tecnologia e la fantasia, e ama l'intrattenimento. E questo è esattamente ciò che Ivan Reitman ha dato loro con il primo film, fornendo il modello per quelli successivi.

Ultima domanda: quali sogni professionali sta ancora inseguendo, al di là di «Ghostbusters»?

Recentemente ho scritto un libro che deve ancora essere pubblicato. E voglio continuare a lavorare alla mia azienda di vodka, la Crystal Head Vodka. Siamo costantemente all'avanguardia e siamo già presenti in 80 Paesi.

E poi ho ancora la mia band, quindi finché posso ancora muovermi, parlare e respirare, voglio fare qualche altro concerto. Mi piacerebbe anche portare una House of Blues a Berlino.