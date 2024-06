Il personaggio di Taylor Wily, Kamekona Tupuola, gestiva un takeaway nella serie poliziesca «Hawaii Five-0» ed era sempre molto ghiotto di panini Subway. CBS

Taylor Wily è nato alle Hawaii e, prima della carriera di attore, è stato un lottatore di sumo e di MMA. È morto all'età di 56 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Taylor Wily, ex wrestler, lottatore di MMA e attore, è morto il 20 giugno a Hurricane, nello Utah.

È diventato famoso per il suo ruolo in «Hawaii Five-0», in cui ha recitato in 171 episodi dal 2010 al 2020.

Colleghi e amici lo hanno descritto come un gigante gentile con un grande cuore.

La causa della morte non è stata resa nota.

La musicista hawaiana Lina Girl Langi, amica intima di Taylor Wily e della sua famiglia, ha annunciato la morte dell'attore.

«È con il cuore pesante che devo annunciare che il mio amico di lunga data Taylor Wily, ex wrestler, lottatore di MMA e attore, è morto oggi (giovedì 20 giugno) a Hurricane, nello Utah».

Langi non ha detto quale sia stata la causa della morte di Wily. L'attrice ha poi raccontato più dettagliatamente come l'attore avesse un aspetto intimidatorio, ma nella vita reale fosse la definizione di «gigante gentile»: «Sembrava minaccioso finché non ti abbracciava, il mio cuore è spezzato».

«Un gigante tra gli uomini»

All'inizio della sua vita Taylor Wily ha intrapreso la carriera di lottatore di sumo con il nome di Takamishu, poi è passato alle arti marziali miste e infine ha trovato la sua vera vocazione nella recitazione.

Ha avuto piccoli ruoli in «Magnum P.I.» o «Forgetting Sarah Marshall», finché non ha ottenuto un lavoro fisso in «Hawaii Five-0». Wily ha recitato in 171 episodi della fortunata serie poliziesca dal 2010 al 2020.

Il collega attore Dennis Chun, anch'egli protagonista di «Hawaii Five-0», ha condiviso una foto di Wily con lui e ha scritto: «Non era solo un grande talento, ma anche un gigante tra gli uomini. La sua aloha e il suo cuore hanno reso ogni scena insieme una gioia. Riposa in pace, Taylor. Piangerò stanotte. Aloha, Taylor, ci vediamo presto».