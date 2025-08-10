Neal McDonough ignorato da Hollywood per un suo curioso principio, ecco quale

Secondo Neal McDonough, Hollywood si è rivoltata contro l'attore. Foto: IMAGO/Cover-Images

Neal McDonough ha parlato della sua difficile posizione a Hollywood. Secondo lui, c'è una ragione precisa: a causa di uno dei principi dell'attore, non ha ottenuto altri ruoli per molto tempo.

tgre Gianluca Reucher

Hai fretta? blue News riassume per te Neal McDonough è diventato famoso in tutto il mondo grazie a ruoli in serie cult come «Desperate Housewives».

Secondo l'attore, però, Hollywood gli si è rivoltata contro e per due anni non ha ottenuto altri lavori.

Il motivo? Il suo principio di non entrare mai in intimità con una donna davanti alla telecamera. Mostra di più

La carriera di Neal McDonough a Hollywood era decollata. Da quando l'americano ha iniziato la sua carriera di attore negli anni '90, ha ottenuto un'enorme fama grazie a ruoli in serie cult come «Desperate Housewives», «Suits» e «Yellowstone».

Ma poi è arrivato il crollo, a causa di un principio a cui l'attore si attiene rigorosamente.

L'ormai 59enne ha spiegato nel podcast «Nothing Left Unsaid» che si sentiva escluso da Hollywood. La sua carriera era rimasta in sospeso per due anni.

«Non riuscivo a trovare un lavoro e ho perso tutto», ha riferito, citando come motivo il suo principio di non entrare mai in intimità con una donna davanti alla telecamera.

«Hollywood mi si è rivoltata completamente contro»

«Nei miei contratti ho sempre stabilito che non avrei baciato un'altra donna. Mia moglie non aveva alcun problema. Ero io, davvero, ad avere un problema», ha detto il nativo di Boston, aggiungendo che i produttori non riuscivano a capire il suo atteggiamento.

«Hollywood mi ha completamente voltato le spalle e non mi ha più permesso di far parte dello show».

Questo lo ha colpito anche mentalmente, come ha rivelato: «Parte della mia identità era essere un attore, e uno davvero bravo. E una volta persa quell'identità, si entra in una spirale negativa».

La star statunitense ha iniziato a bere e ha perso completamente se stesso. Alla fine, è stata la moglie Ruve ad aiutarlo a uscire dalla depressione.

Neal l'aveva conosciuta durante delle riprese nel Regno Unito. La coppia è sposata dal 2003 e ha cinque figli. L'ultima volta che sono apparsi insieme davanti alla macchina da presa hanno recitato nel film «The Last Rodeo» (2025).

In questo caso lui non dovrebbe aver avuto alcun problema a baciare.