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Basta cinema? La star di Hollywood Nicole Kidman ha deciso di diventare una «doula della morte». Ecco di cosa si tratta

bfi

30.4.2026

Nicole Kidman in una foto d'archivio
Nicole Kidman in una foto d'archivio
KEYSTONE

In un incontro pubblico a San Francisco l'attrice australiana ha confessato di voler intraprendere un nuovo percorso formativo come «doula della morte». Di cosa si tratta e perché la 58enne ha fatto questa scelta?

Igor Sertori

30.04.2026, 19:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nicole Kidman ha annunciato pubblicamente di voler diventare una «doula della morte». 
  • In diversi Paesi esiste già la figura professionale della «doula della morte», che non svolge un ruolo medico, ma accompagna le persone nella fase finale della vita.
  • Una figura professionale che offre supporto emotivo, spirituale e pratico sia ai malati terminali che alle famiglie, nella speranza di rendere il processo più dignitoso e meno solitario.
  • L'esigenza dell'attrice nasce dalla sua esperienza personale: «Mentre mia madre stava morendo si sentiva sola e la famiglia poteva fare ben poco per lei».
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Dopo essere stata per decenni una delle attrici più scintillanti di Hollywood, Nicole Kidman guarda ora a un nuovo percorso: quello di diventare una «doula della morte».

L’annuncio è stato fatto durante un evento pubblico all’Università di San Francisco, come riferisce tra gli altri «La Voce di New York», e nasce da un’esperienza personale che l’attrice definisce determinante.

Ma cosa si intende esattamente con questa figura professionale di cui ha parlato, e qual è il suo ruolo?

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Il dolore per la morte della madre

Durante l’incontro, secondo quanto riportato dal «San Francisco Chronicle», l'attrice ha raccontato come la morte della madre, avvenuta nel 2024 all’età di 84 anni, abbia profondamente influenzato la sua visione della fase finale della vita.

«Mentre mia madre stava morendo», ha detto la 58enne, «si sentiva sola e la famiglia poteva fare ben poco per lei».

Ricorda di averla accompagnata insieme alla sorella, spiegando: «Abbiamo tanti figli, le nostre carriere e il nostro lavoro. Ma volevamo prenderci cura di lei perché nostro padre non c’era più».

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Diventare una doula della morte

«È stato allora», ha proseguito la nativa di Honolulu «che ho pensato: vorrei che ci fossero persone al mondo disposte a offrire conforto e assistenza».

Da questa riflessione è nata l’idea di intraprendere un nuovo percorso di formazione: «Questa è parte della mia crescita ed è una delle cose che sto imparando a fare».

Per diventare una «death doula», ovvero una «doula della morte».

Cosa è una «doula della morte»

La figura della «doula della morte» non svolge un ruolo medico, ma accompagna le persone nella fase finale della vita.

Offre supporto emotivo, spirituale e pratico sia ai malati terminali che alle loro famiglie, con l’obiettivo di rendere il processo più dignitoso e meno solitario.

Durante l’incontro, sono state citate definizioni secondo cui si tratta di un supporto che aiuta ad affrontare morte, perdita e lutto, colmando un vuoto spesso difficile da gestire per le famiglie da sole.

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La morte dei genitori

Kidman ha più volte parlato pubblicamente del dolore per la perdita dei genitori: il padre è morto nel 2014, mentre la madre è mancata nel 2024.

Per l’attrice australiana, la madre è sempre stata «una bussola» e «una guida». Quando ha ricevuto la notizia della sua scomparsa, si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia, dove presentava il film «Babygirl» e ha subito lasciato l'evento per raggiungere la famiglia.

Questa esperienza, unita al senso di solitudine vissuto dalla madre negli ultimi momenti, ha portato la star a riflettere su un ruolo di assistenza ancora poco diffuso, ma sempre più discusso, anche al di fuori degli ambienti sanitari.

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