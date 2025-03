La star di «Mamma ho perso l'aereo» Macaulay Culkin e l'attrice Brenda Song sono fidanzati dal 2022. Jordan Strauss/Invision/AP

Macaulay Culkin sta imparando a guidare all'età di 44 anni, come ha rivelato la sua fidanzata Brenda Song. L'attrice ha dato alla star di «Mamma ho perso l'aereo» una lezione di guida ed era terrorizzata. Prima ha dovuto anche insegnargli a fare il bucato.

Vanessa Büchel

Non avete tempo? Blue News vi riassume la situazione La star di «Mamma, ho perso l'aereo» Macaulay Culkin ha imparato a guidare a 44 anni.

La sua fidanzata Brenda Song ha inizialmente assunto il ruolo di istruttore di guida, ma era «terrorizzata».

La ragazza ha rivelato al «The Jennifer Hudson Show» che il bambino prodigio ha dovuto anche imparare a fare il bucato con lei.

Questo perché è cresciuto negli alberghi, tra un set e l'altro. Mostra di più

Macaulay Culkin, diventato famoso da bambino per il suo ruolo in «Mamma ho perso l'aereo», ha molti talenti, ma la guida non è uno di questi.

All'età di 44 anni vuole ora imparare a guidare e la sua fidanzata, Brenda Song, ha provato a insegnarglielo.

Ha anche dovuto imparare a fare il bucato dalla sua dolce metà, come ha rivelato lei stessa al «The Jennifer Hudson Show».

«Ero terrorizzata»

L'attrice in realtà voleva solo promuovere la sua nuova serie Netflix «Running Point», ma ha anche parlato con la conduttrice del talk show, Jennifer Hudson, della sua vita insieme a Culkin.

«Mac è una persona unica e l'attore bambino più famoso al mondo», ha detto la 33enne. Ma «è cresciuto in hotel e non ha mai fatto il bucato. Questo è stato scioccante per me».

Ha poi raccontato di avergli insegnato a guidare, nel suo quartiere. «Ero terrorizzata, posso dirlo. Un uomo di 44 anni che guida un'auto per la prima volta? Devo assumere qualcuno che lo faccia», ha scherzato.

La coppia, che si è conosciuta sul set del film «Changeland», ha due figli, Dakota e Carson. I due si sono fidanzati nel 2022.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.