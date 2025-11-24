Un giovanissimo Macaulay Culkin nel suo iconico ruolo di Kevin in «Mamma ho perso l'aereo» (1990). imago/United Archives

In occasione del 35° anniversario del popolare film di Natale «Mamma ho perso l'aereo», Macaulay Culkin torna nei panni di Kevin McCallister per una campagna pubblicitaria.

Macaulay Culkin, noto per il suo ruolo iconico in «Mamma, ho perso l'aereo», torna a interpretare Kevin McCallister in uno spot pubblicitario.

Questa volta, però, come riporta «TGcom24», il suo obiettivo non è difendere la casa dai ladri, ma proteggere la madre anziana dai pericoli quotidiani.

L'attore, oggi 45enne, è il protagonista di una campagna per Home Instead, un'azienda che offre assistenza domiciliare agli anziani.

Nel video intitolato «Home But Not Alone», Kevin si preoccupa di garantire la sicurezza della madre, Kate McCallister, all'epoca interpretata da Catherine O'Hara.

Un piano... alla Kevin McCallister

Il suo piano di sicurezza include misure come avvolgere la casa in plastica d'imballaggio e cospargere di sale i gradini ghiacciati.

Durante una telefonata con un fratello, Kevin esprime la sua paura: «Sono solo preoccupato per la mamma che resta da sola, sai? E se cade o rimane bloccata dalla neve?».

Mentre è impegnato a mettere in sicurezza la casa, è interrotto dal rumore di una pala sulla neve. Scopre una donna che è la nipote del vecchio Marley, che gli offre un consiglio prezioso: «Hai provato a parlarle di farsi dare un piccolo aiuto?».

Kevin ammette di essere riluttante ad affrontare l'argomento, ma la nipote lo incoraggia: «La parte più spaventosa è iniziare quella conversazione, almeno così lo saprai e potrai smettere di preoccuparti».

Questo non è il primo ritorno di Culkin nei panni di Kevin. Nel 2018 aveva già ripreso il ruolo per uno spot di Google Assistant, immaginando come l'assistente digitale avrebbe potuto aiutarlo nelle sue avventure.