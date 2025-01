Benedict Cumberbatch è stato rapito da sei uomini. Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

La star di «Sherlock» Benedict Cumberbatch è stato rapito durante le riprese in Sudafrica. In un'intervista, racconta l'esperienza che ancora oggi lo segna.

Hai fretta? blue News riassume per te Benedict Cumberbatch è diventato famoso per il suo ruolo di Sherlock Holmes.

In un'intervista rilasciata alla rivista «Variety», parla ora di un'esperienza traumatica vissuta durante le riprese.

L'attore è stato rapito e derubato da sei uomini in Sudafrica, un'esperienza di cui percepisce ancora oggi gli strascichi. Mostra di più

Nella serie della BBC «Sherlock», Benedict Cumberbatch ha risolto i casi più difficili nei panni di Sherlock Holmes. Fra i crimini di cui è stato protagonista, però, non ci sono solo quelli fittizi, ma anche uno reale.

Come ha spiegato il 48enne in un'intervista a «Variety», una volta è stato rapito durante le riprese di un film. Un'esperienza traumatica che lo tormenta ancora oggi.

È successo durante le riprese in Sudafrica

L'incidente è avvenuto in Sudafrica nel 2004, quando l'attore si trovava sul set della serie «To the Ends of the Earth».

Secondo Cumberbatch, a lui e al suo collega attore scoppiò una gomma dell'auto mentre tornavano da un'immersione. Si sono quindi accostati, ed è in quel momento che sei uomini li hanno aggrediti.

Il 48enne britannico racconta di essere stato legato e portato in giro per ore dagli aggressori, prima che questi lo liberassero - ancora legato - sul ciglio della strada. Gli autori sono riusciti a fuggire senza conseguenze.

Cumberbatch ha ammesso: «Questo avvenimento mi ha dato una percezione del tempo differente, non per forza in senso buono», ha ammesso Cumberbatch a Variety,

«Mi ha reso impaziente di vivere una vita fuori dall'ordinario, e lotto ancora oggi con questa impazienza».