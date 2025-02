Kim Sae-ron è stata trovata morta nella sua casa di Seongdong-gu a Seoul, domenica 16 febbraio (foto d'archivio). KEYSTONE

Kim Sae-ron, nota attrice sudcoreana e protagonista di diverse serie Netflix, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Seul. La polizia indaga sulle cause del decesso.

Kim Sae-ron, celebre attrice sudcoreana conosciuta per i suoi ruoli in diverse serie Netflix, è stata trovata morta nella sua casa di Seongdong-gu, Seul, domenica 16 febbraio.

Come riportato da diversi media, tra cui «Sky TG24», a scoprire il corpo è stata un'amica, con la quale aveva un appuntamento. La polizia ha dichiarato che non ci sono segni di violenza, ma le indagini sulle circostanze del decesso sono in corso.

L'attrice, che ha iniziato la sua carriera a soli 9 anni, ha raggiunto la fama con il film d'azione del 2010 «The Man from Nowhere» e il thriller del 2012 «The Neighbor».

Un brutto incidente e problemi di salute mentale

Di recente era finita al centro dell'attenzione mediatica per aver causato un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza. Era stata multata di 20 milioni di won, equivalenti a circa 13'000 euro.

Dopo l'incidente, Kim aveva deciso di ritirarsi dalla serie drammatica «Trolley» e di allontanarsi dai riflettori.

Nel 2024, secondo i media sudcoreani, aveva tentato di riprendere la carriera di attrice, ma si era nuovamente ritirata a causa di problemi di salute mentale. Il suo ultimo lavoro è stato nella serie di successo «I segugi», rilasciata su Netflix nel 2023.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.