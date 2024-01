Christian Oliver al Mercedes-Benz Annual Academy Awards Viewing Party al Four Seasons Hotel di Beverly Hills, California, il 9 febbraio 2020. IMAGO/MediaPunch

Dramma nei Caraibi: il noto attore tedesco Christian Oliver e le sue due figlie piccole sono morti in un incidente aereo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore tedesco Christian Oliver e le sue due figlie Madita (10 anni) e Annik (12 anni) sono morti in un incidente aereo.

Il 51enne ha recitato nell'ultimo capitolo della saga di «Indiana Jones», «Indiana Jones e il quadrante del destino».

In Europa è diventato noto per il ruolo dell'ispettore capo Richter nella serie «Squadra Speciale Cobra 11». Mostra di più

Dramma al largo di un'isola dei Caraibi: l'attore tedesco Christian Oliver e le sue due figlie Madita (10 anni) e Annik (12 anni) sono morti in un incidente aereo. Anche il pilota è deceduto nello schianto. Lo ha annunciato la Royal St Vincent and the Grenadines Police Force.

Il 51enne ha recitato nell'ultimo capitolo della saga di «Indiana Jones», «Indiana Jones e il quadrante del destino». È apparso davanti alla macchina da presa anche con George Clooney in «Intrigo a Berlino», Kate Blanchett e Tom Cruise in «Operazione Valchiria».

In Europa si è fatto conoscere per il ruolo dell'ispettore capo Richter nella serie «Squadra Speciale Cobra 11».

Secondo la polizia, il monomotore era decollato da Becquia, una piccola isola appartenente allo stato caraibico di Saint Vincent e Grenadine. Improvvisamente il velivolo ha avuto problemi e ha voluto tornare indietro. Testimoni oculari riferiscono che il piccolo aereo privato si è in seguito schiantato in acqua.

La polizia è riuscita solo a recuperare quattro corpi. Il pilota, Robert Sachs, era anche il proprietario dell'aereo.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.