La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è già al capolinea?

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbe essere già giunta al capolinea. Secondo la giornalista Grazia Sambruna, la madre e gli amici dell'imprenditore avrebbero accolto la notizia con sorprendente entusiasmo.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero già lasciati, stando alle indiscrezioni della giornalista Grazia Sambruna.

La notizia sembrerebbe essere stata confermata alla giornalista da diverse fonti: «O sono tutti pazzi oppure è proprio vero».

I famigliari e gli amici di Tronchetti Provera avrebbero addirittura accolto con gioia la rottura, in particolare la madre, Cecilia Pirelli.

Quest'ultima, sempre secondo Sambruna, «sarebbe già pronta a sbocciare champagne». Mostra di più

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbe essere già giunta al termine, secondo quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna su «MowMag».

Come cita, tra gli altri, «Leggo», dopo mesi di apparizioni pubbliche e dichiarazioni d'amore, delle incomprensioni avrebbero portato i due a separarsi, al tal punto da non parlarsi più.

Sambruna avrebbe ricevuto addirittura un messaggio intrigante: «I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero... Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla».

La notizia della rottura suona inaspettata, se non addirittura infondata, per il portale, che ricorda come l'imprenditore è stato già presentato ai figli dell'influencer, Leone e Vittoria, e ha anche partecipato ai festeggiamenti del compleanno della bambina. Che si tratti forse solo di una lite?

La madre «sarebbe già pronta a sbocciare champagne»

L'attenzione si è spostata però dalla separazione alla reazione sorprendentemente gioiosa dell'entourage di Giovanni, inclusa sua madre.

«Mi scrivono non senza beffarda ironia – afferma Sambruna – che Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall'inizio come una sorta di piaga d'Egitto».

E il sentimento sembrerebbe essere, come detto, anche condiviso dagli amici di Tronchetti Provera, che sembrano già in festa.

