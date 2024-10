La settimana scorsa, il nipote di Bethany Hamilton, surfista professionista, ha rischiato di annegare nella vasca da bagno e da allora ha lottato per la vita. Fino a pochi giorni fa, quando la donna ha condiviso la triste notizia con i suoi fan: il bambino di tre anni è morto.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il nipote di tre anni della surfista professionista Bethany Hamilton è morto il 17 ottobre dopo un incidente nella vasca da bagno, ha annunciato la famiglia su Instagram.

Andrew ha inizialmente lottato per la vita per una settimana ed è stato collegato a un ventilatore. Mostra di più

Tutta la famiglia ha sperato e pregato per il piccolo Andrew, che è stato curato in ospedale. Ma il piccolo di tre anni ha perso la battaglia ed è morto venerdì 17 ottobre, come ha annunciato su Instagram il padre e fratello della surfista professionista Bethany Hamilton (34 anni), Timothy Hamilton (38 anni).

Poche ore dopo, anche la zia di Andrew, Bethany, ha postato parole strazianti: «Dio ha preso il mio dolce nipote Andrew nelle sue meravigliose cure. A me e alla mia famiglia mancherà moltissimo».

Il bambino era nato il 26 dicembre 2020, come ha scritto papà Timothy sotto il suo toccante post. Oltre a lui, Andrew è pianto anche dalla mamma Kyah, dai fratelli Thomas, Joshua, Matthew, Noelle e John, dai nonni, dagli zii e dai cugini.

In un post del 12 ottobre, la star del surf aveva raccontato dell'incidente del nipote e aveva chiesto aiuto.

All'epoca, Bethany aveva scritto: «Ha ancora battito cardiaco e uno spirito combattivo». Secondo il post, il nipote di tre anni ha rischiato di annegare nella vasca da bagno la sera dell'11 ottobre. Le circostanze esatte non sono note.

Bethany Hamilton: «Andrew è ed era molto amato»

«E! News» riferisce che Andrew è stato trovato privo di sensi in una vasca da bagno parzialmente riempita ed è stato successivamente ricoverato in ospedale.

Gli eventi sono stati descritti su una pagina di donazione creata per il piccolo di tre anni. Andrew aveva subito danni ai reni, il suo cervello era gonfio e dopo il tragico incidente era stato collegato a un ventilatore.

La famiglia sperava in un miracolo. Dopotutto, Bethany ne aveva vissuto uno nel 2003, quando era stata attaccata da uno squalo mentre faceva surf; era sopravvissuta, ma aveva perso un braccio.

La 34enne ha chiesto aiuto su Instagram, chiedendo consigli e informazioni mediche che avrebbero potuto salvare la vita del nipote. Ma alla fine non c'è stato il lieto fine.

La surfista professionista ricorda il nipotino con una foto di famiglia: «Andrew è ed è stato amato tantissimo». Ha anche ringraziato tutti per l'amore, le preghiere e il sostegno in questo momento difficile.