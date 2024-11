La Talpa

Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari dopo gli ultimi risultati ottenuti.

Brutte notizie per Diletta Leotta e tutti i (pochi) spettatori de La Talpa, in onda su Canale 5.

Stando a quanto riporta Dagospia, Mediaset sarebbe pronta a chiudere in anticipo il reality show. Tutta colpa degli ascolti tv, decisamente scarsi e al di sotto delle aspettative.

«Il reality condotto da Diletta Leotta lunedì scorso è crollato al 10% di share, numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5 – spiffera Dago – I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti».

Per il momento nessun commento da parte dell'azienda di Cologno Monzese o dalla conduttrice.

Alla notizia non ha invece reagito bene Gilles Rocca, l'attore che ha partecipato all'ultima edizione del programma.

«Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c'è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare. – ha scritto su Instagram – Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide».

Sfogo condiviso da Elisa Di Francisca e Andrea Preti che ha aggiunto: «Parole sante e costruttive, sosteneteci!».

