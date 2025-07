John Goodman in forma. Keystone

Alla première del film «I Puffi» a Los Angeles, John Goodman ha mostrato una trasformazione straordinaria, avendo perso quasi 90 kg. L'attore, che presta la voce a Grande Puffo, ha sfilato sul red carpet con un look completamente rinnovato.

Nicolò Forni

John Goodman ha fatto un'apparizione sorprendente alla première del film «I Puffi» a Los Angeles, dove ha mostrato con orgoglio la sua notevole trasformazione fisica.

L'attore, che ha 73 anni e presta la voce a Grande Puffo nel film d'animazione, ha perso circa 90 kg. Sul red carpet, Goodman ha sfoggiato un abito blu navy, una cravatta a fantasia e mocassini marroni, apparendo più magro che mai mentre sorrideva ai fotografi.

Il film, che è uscito nelle sale il 18 luglio, vanta un cast stellare che include Rihanna nel ruolo di Puffetta, insieme a James Corden, Nick Offerman, Dan Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh e Hannah Waddingham.

Come rivelato anche da «Virgilio», in passato Goodman aveva raggiunto un peso di circa 170 kg. Nel 2007, decise di intraprendere un percorso di fitness per cambiare il suo stile di vita e perdere peso. Durante questo periodo, l'attore di «Il Grande Lebowski» smise anche di bere.

John Goodman nel 2017. Keystone

Il suo allenatore gli suggerì un «piano alimentare in stile mediterraneo», che includeva pesce, noci, olio d'oliva, verdura e frutta, insieme a un regime di allenamento che prevedeva 10-12 mila passi al giorno e sei giorni alla settimana di esercizi su cyclette e tapis roulant.

Goodman ha sempre parlato apertamente del suo amore per il cibo, affermando in passato a People: «Ci vuole un sacco di energia creativa per sedersi e pensare a cosa mangerai dopo».

John Goodman shows off slimmed-down figure at ‘Smurfs’ premiere after 200-pound weight loss https://t.co/JujQG4eIMN pic.twitter.com/RK19V3z3YZ — New York Post (@nypost) July 14, 2025

Il cambio di approccio

In un'intervista rilasciata all'emittente americana «ABC» nel 2017, il nativo di Affton, Missouri, ha parlato delle sue esperienze con le diete yo-yo: «Ai vecchi tempi, mi prendevo tre mesi di pausa, perdevo 27 o 32 chili, poi mi premiavo con qualche birra o qualcosa del genere e tornavo alle mie vecchie abitudini».

Ha spiegato come abbia cambiato definitivamente il suo approccio alla dieta: «Questa volta ho deciso di farlo lentamente. Muovermi, fare esercizio. Sto arrivando all'età in cui non posso più permettermi di stare seduto».

Niente più alcool

Come parte del suo cambiamento di stile di vita, l'attore ha abbandonato definitivamente l'alcol e nel 2018 ha dichiarato all'AARP: «Fondamentalmente si trattava di controllare le porzioni e di dire 'Non ne ho bisogno, senza ficcare tutto in bocca».

Parlando della sua dipendenza dall'alcol in passato, Goodman ha anche dichiarato a «Rolling Stone»: «Tutta quella rabbia era alimentata dalla paura e bevevo perché mi divertivo. Probabilmente sono nato alcolizzato. Ma gran parte della rabbia se n'è andata», aveva detto: «Se non guardo le notizie, sto bene».

Una delle prime volte in cui ha fatto il suo debutto con la perdita di peso di 200 libbre è stato sul red carpet del 62° Festival della TV di Monte-Carlo nel giugno 2023.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.