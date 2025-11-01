La trasformazione di Heidi Klum per Halloween lascia i fan senza parole

Heidi Klum si veste da Medusa alla festa di Halloween Klum si è travestita da Medusa, il marito da Perseo. Immagine: dpa La modella organizza una grande festa di Halloween dal 2000. Immagine: dpa Quest'anno ha annunciato che il costume sarebbe stato molto brutto. Immagine: dpa Nella mitologia greca, Medusa poteva pietrificare con lo sguardo, ma non ha mai incontrato Perseo. Immagine: dpa Heidi Klum è conosciuta come la regina di Halloween. Immagine: dpa Nel 2024 Heidi Klum e Tom Kaulitz si erano vestiti da alieni. (foto d'archivio) Immagine: dpa Heidi Klum senza il suo travestimento. Immagine: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Heidi Klum si veste da Medusa alla festa di Halloween Klum si è travestita da Medusa, il marito da Perseo. Immagine: dpa La modella organizza una grande festa di Halloween dal 2000. Immagine: dpa Quest'anno ha annunciato che il costume sarebbe stato molto brutto. Immagine: dpa Nella mitologia greca, Medusa poteva pietrificare con lo sguardo, ma non ha mai incontrato Perseo. Immagine: dpa Heidi Klum è conosciuta come la regina di Halloween. Immagine: dpa Nel 2024 Heidi Klum e Tom Kaulitz si erano vestiti da alieni. (foto d'archivio) Immagine: dpa Heidi Klum senza il suo travestimento. Immagine: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

La «regina di Halloween» Heidi Klum aveva annunciato che il suo costume di quest'anno sarebbe stato particolarmente brutto: così è stato, e anche questa volta è riuscita a sorprendere i suoi fan.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Per la sua tradizionale festa di Halloween, Heidi Klum aveva annunciato un costume particolarmente brutto. E così è stato: ha sorpreso tutti vestita da Medusa.

Il marito Tom Kaulitz si è presentato vestito da guerriero greco pietrificato.

La modella tedesca ha pubblicato su Instagram foto e video della sua trasformazione. Mostra di più

Heidi Klum, per la sua leggendaria festa a New York, si è presentata nei panni del mitico, mostruoso - e davvero brutto - serpente Medusa.

Il suo costume era un'opera d'arte: corpo a squame verdi, coda di coccodrillo, artigli, orecchie enormi, serpenti al posto dei capelli, oltre a occhi verdi e zanne brutte e appuntite.

Era accompagnata dal marito Tom Kaulitz, che si è presentato come guerriero greco. Era tutto grigio, come se fosse stato pietrificato. Perché, secondo la mitologia greca, è proprio questo che Medusa poteva fare con il suo sguardo.

L'abito finale rimane segreto fino all'ultimo

Klum, madre di quattro figli, organizza una grande festa per Halloween dal 2000. La sua ormai tradizionale e leggendaria serata spettrale è stata annullata solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

Di solito tiene segreto l'abito finale fino alla festa del 31 ottobre, ma quest'anno ha rivelato in anticipo che sarebbe stato qualcosa di «molto brutto».

L'anno precedente, lei e il marito Tom Kaulitz erano vestiti da personaggi alieni di E.T., un costume «molto carino», ha detto Klum.

Nel 2023, si è presentata sotto i riflettori come un pavone in un abito blu brillante, circondata da dieci acrobati vestiti da piume verdi e lucenti.

Mesi di lavoro

La modella originaria della Renania, che vive negli Stati Uniti, ha postato foto e video della sua trasformazione su Instagram. Il truccatore Mike Marino ha già trasformato la modella tedesca in modo irriconoscibile in diverse occasioni. Dietro ai costumi c'è tanto lavoro.

Klum ha avuto successo in Germania dal 2006 con il programma «Germany's Next Topmodel».