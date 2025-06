Jimmy Buffett Con Jane Buffett

Jane Buffett accusa il co-fiduciario del patrimonio del cantante di ostruzionismo e comportamento ostile. La battaglia legale arriva a pochi mesi dalla morte dell'artista.

Covermedia Covermedia

Jane Buffett, vedova del celebre cantante e imprenditore Jimmy Buffett, ha intentato una causa contro Richard Mozenter, l'uomo designato come co-fiduciario del patrimonio del marito, stimato in 275 milioni di dollari (circa 255 milioni di franchi).

Secondo i documenti presentati in tribunale, Mozenter avrebbe ostacolato l'accesso alle informazioni finanziarie fondamentali per la famiglia Buffett e si sarebbe dimostrato «apertamente ostile» nei confronti della vedova e del suo avvocato.

Sposata con Jimmy Buffett per 46 anni, Jane ha chiesto alla corte la rimozione di Mozenter dal suo incarico, sostenendo di avergli più volte chiesto di «comportarsi in modo responsabile e svolgere i suoi doveri», senza però ottenere collaborazione.

«Il signor Mozenter non ha compiuto nemmeno i compiti più basilari richiesti dal suo ruolo di co-fiduciario, come fornire alla signora Buffett informazioni sui beni e sulle finanze del Trust, lasciandola all'oscuro riguardo alla propria situazione economica», si legge nella causa.

«Nel frattempo, il signor Mozenter ha sminuito, mancato di rispetto e trattato con condiscendenza la signora Buffett, nonostante le sue legittime richieste di informazioni a cui aveva pieno diritto».

Jimmy Buffett ha costruito la sua fortuna non solo grazie alla musica – con successi come «Margaritaville» – ma anche attraverso una serie di attività imprenditoriali che comprendevano ristoranti, resort, merchandising e perfino comunità residenziali per la terza età.

L'artista è scomparso nel settembre 2023 a causa di un carcinoma a cellule di Merkel. Aveva 76 anni.