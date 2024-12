Quarant'anni dopo, ecco la verità sul successo natalizio di «Last Christmas» degli Wham!

40 anni fa usciva ««Last Christmas»,» una delle canzoni natalizie più famose di tutti i tempi. In un programma televisivo, il musicista degli Wham! Andrew Ridgeley ha rivelato come è nata la canzone.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te 40 anni fa usciva «Last Christmas» , una delle canzoni natalizie più famose di tutti i tempi.

Nel programma televisivo del presentatore Markus Lanz , la star degli Wham! Andrew Ridgeley ha rivelato come è nata la canzone.

Secondo Ridgeley, George Michael scrisse il classico nel 1984 in una «noiosa, buia e grigia domenica pomeriggio» a casa dei suoi genitori.

Anche il videoclip di «Last Christmas» è tuttora leggendario e Ridgeley, oggi 61enne, nella sua autobiografia ne racconta la creazione nella località sciistica vallesana di Saas-Fee.

«È stato un periodo divertente, con alcune scappatelle come i tuffi nudi e le corse a ostacoli nella neve - nudi», racconta Andrew Ridgeley a proposito delle riprese. «Non viene praticato spesso, non è certo uno sport invernale». Mostra di più

Per rispondere alla domanda forse più importante fin dall'inizio: anche se molte persone trovano la canzone fastidiosa a causa del suo continuo rumoreggiare nel periodo natalizio, Andrew Ridgeley ama ancora oggi «Last Christmas.»

Il classico natalizio è ancora oggi una delle sue canzoni preferite e rappresenta per lui qualcosa di simile ai «soldi di Natale», ha ammesso con un sorriso l'ex star degli Wham! durante il programma televisivo del presentatore Markus Lanz nel 2019.

40 anni fa, il 3 dicembre 1984, il duo pop composto da Ridgeley e George Michael pubblicò la canzone «Last Christmas», che divenne la seconda top ten mondiale degli inglesi. Oggi la canzone è un classico natalizio amato e odiato.

Ci sono numerosi miti che circondano «Last Christmas»

Per anni, numerosi miti hanno circondato la creazione della canzone. Ad esempio, si diceva che George Michael stesse «solo» rispondendo alla richiesta della casa discografica di pubblicare rapidamente una canzone natalizia dopo il successo di «Wake Me Up Before You Go-Go».

A tal fine, avrebbe riscritto il testo di una canzone che aveva già composto, intitolata «Last Easter». Né Michael né la casa discografica hanno mai confermato questa versione della storia.

Nel 2019, durante la promozione della sua autobiografia «Wham! George & Me» su «Markus Lanz», l'ormai sessantunenne Ridgeley ha rivelato come nacque realmente «Last Christmas»: fu il risultato di un'ispirazione spontanea.

Ridgeley capì subito che la canzone sarebbe diventata un classico

George Michael scrisse il classico nel 1984 in una «noiosa, buia e grigia domenica pomeriggio» a casa dei suoi genitori, ha raccontato Andrew Ridgeley al presentatore della ZDF durante una partita di calcio che stavano guardando insieme.

Hanno formato uno dei duo pop di maggior successo degli anni '80: George Michael (a sinistra) e Andrew Ridgeley. Foto: Getty Images

«All'improvviso George si è alzato, è scomparso al piano di sopra e quando è tornato ha detto: 'Andy, vieni qui, devi ascoltare questo! Aveva una semplice tastiera e mi fece ascoltare l'idea di base di 'Last Christmas', un momento incredibile! Già allora capii che sarebbe diventata un classico di Natale!», ha ricordato Ridgeley.

Ridgeley: «Saas-Fee è stato un periodo divertente»

Il video di «Last Christmas», di cui Ridgeley parla anche nella sua autobiografia, rimane tuttora leggendario. Lavorare al video, costato 60.000 sterline (circa 67.000 franchi svizzeri) e girato a Saas-Fee, in Vallese, è stato molto divertente:

«È stato un momento divertente, con alcune scappatelle come i tuffi nudi e le corse a ostacoli nella neve - nudi», ha detto l'ex star di Wham! «Non si pratica spesso, non è certo uno sport invernale».

Crikey, twice in the same month! You wait 36 years for a number one and then they come like buses! 😂🎅



I’m delighted WHAM!’s ‘Last Christmas’ has hit the Number 1 spot on the UK @officialcharts for a second time in 2022! Thank you all, what a wonderful way to end the year pic.twitter.com/A3iPEX4iGX — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 30, 2022

Ridgeley non rimpiange il fatto che la sua carriera di pop star sia durata solo cinque anni, nonostante il successo mondiale di canzoni come «Wake Me Up Before You Go-Go», «Club Tropicana» e «Last Christmas»:

«Incarnavamo l'ottimismo giovanile e non abbiamo mai avuto intenzione di lasciare che gli Wham! crescessero come band», ha detto una volta in un'intervista a «Freundin».

«Last Christmas» e la hit parade

Ad aiutare Andrew Ridgeley sono stati sicuramente anche gli introiti sempre crescenti del loro classico natalizio. Che negli ultimi anni ha avuto più successo che mai, almeno in termini di classifica.

Il 24 dicembre 2021, ad esempio, il singolo ha raggiunto per la prima volta la prima posizione nella classifica dei singoli in Germania, 37 anni dopo il suo ingresso in classifica.

«Last Christmas» non ha mai raggiunto la prima posizione nella classifica svizzera, ma dal 2018 è salita almeno alla terza o seconda posizione ogni anno durante il periodo dell'Avvento.

Anche nel Regno Unito la canzone è diventata una top-track tardiva: «Last Christmas» ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche nel dicembre 2022 dopo aver raggiunto la posizione numero due al momento della pubblicazione.

«Due volte nello stesso mese!», ha twittato entusiasta Ridgeley. «Aspetti 36 anni per un numero uno e poi spesso arrivano come autobus».