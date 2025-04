La villa di Gene Hackman infestata dai topi e l'Hantavirus è stato fatale per la moglie

In questa immagine fornita dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe si nota in che condizione era la casa di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, dove sono stati trovati morti. KEYSTONE

Nuovi dettagli emergono sulla tragica morte di Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman. Nella lussuosa villa della coppia a Santa Fe le autorità hanno scoperto roditori morti e i loro nidi in almeno otto aree diverse della proprietà. Si è così creato un ambiente ideale per la diffusione dell'infezione virale che si è rivelata fatale per la donna.

Secondo «TMZ», le autorità hanno scoperto che i roditori morti e i loro nidi erano presenti in almeno otto aree diverse della proprietà. I loro escrementi sono stati trovati in tre garage, due casite e tre capannoni della villa.

Inoltre, due veicoli nella tenuta mostravano tracce di roditori, e trappole per topi erano state posizionate negli edifici, suggerendo che il problema fosse persistente per la coppia.

Gene Hackman Police Body Cam Video Shows Dog Protecting Wife's Dead Body | Click to read more 👇 https://t.co/TGRZ1yNQ5r — TMZ (@TMZ) April 15, 2025

Cos'è l'Hantavirus

L'Hantavirus è una malattia respiratoria rara, ma grave, trasmessa principalmente dai roditori. I sintomi iniziali, simili a quelli dell'influenza, possono rapidamente evolvere in una grave insufficienza respiratoria, risultando spesso fatali.

Il medico legale ha spiegato che i sintomi influenzali possono durare da tre a sei giorni, ma senza trattamento la malattia progredisce rapidamente, causando accumulo di fluido nei polmoni e morte in 24-36 ore.

Gli esseri umani possono contrarre l'infezione attraverso il contatto con urina, saliva o feci di roditori, tramite cute lesa o inalazione.

Alcuni ceppi di hantavirus possono causare malattie mortali come la nefropatia epidemica e la febbre emorragica con sindrome renale. Si ipotizza che il virus possa essere stato responsabile della malattia del sudore nel XVI secolo in Europa.

Morto anche uno dei loro cani

Ricordiamo che la coppia è stata trovata senza vita nella sua residenza di Santa Fe il 26 febbraio di quest'anno.

Secondo la ricostruzione, Betsy è morta per prima, già l'11 febbraio, a causa appunto della sindrome polmonare da hantavirus, mentre Gene Hackman, affetto da Alzheimer, è sopravvissuto fino al 18 febbraio, forse ignaro del decesso della moglie.

Anche uno dei loro cani, Zinna, è stato trovato senza vita, nella sua cuccia, dove era stato messo dopo un intervento chirurgico. La sua morte è stata attribuita alla fame e alla sete, dal momento che nessuno ha più potuto provvedere a lui.

Gli altri due animali, non essendo rinchiusi, sono sopravvissuti.

Hackman morto di stenti?

La dottoressa Catherine Piersol ha ipotizzato che Hackman, a causa della sua malattia, potrebbe aver vissuto la perdita della moglie più volte, sentendosi come in un film.

L'uomo potrebbe aver cercato di svegliarla senza successo, per poi essere distratto dai cani o altro. Anche lui, spiega sempre l'esperta, potrebbe essere morto di stenti, confuso dal suo stato mentale degenerato.

La tragica fine della coppia e del loro cane continua a far parlare, mentre emergono appunto nuovi dettagli sulla loro vita e sugli ultimi giorni trascorsi insieme.

