Sophie Winkleman è un membro della famiglia reale britannica allargata. Durante le famose corse di cavalli ad Ascot nel giugno 2025, l'attrice era accanto a re Carlo nel Royal Box. IMAGO/News Licensing

L’attrice Sophie Winkleman, sposata con Lord Frederick Windsor, racconta il lato oscuro della vita della famiglia reale britannica: «È una fama non richiesta che diventa tortura».

Hai fretta? blue News riassume per te Sophie Winkleman è sposata con Lord Frederick Windsor dal 2009.

L'attrice ha reso pubblica la sua visione sulla vita quotidiana della famiglia reale britannica in un'intervista.

«Più conosco i reali, più mi rendo conto che la loro vita è un vero inferno e che questa fama indesiderata è una tortura». Mostra di più

Sophie Winkleman, nota al grande pubblico per serie come «Peep Show» e «Due uomini e mezzo», è un membro della famiglia reale britannica allargata, essendo sposata dal 2009 con Lord Frederick Windsor, figlio del principe Michael di Kent.

In un’intervista a «The Times», l’attrice ha condiviso il suo punto di vista riguardo alla corona inglese, descrivendo come «estremamente gravose» le condizioni di vita dei Windsor.

Sotto i riflettori fin dalla nascita

«Più conosco la famiglia reale, più mi rendo conto che la loro vita è un vero inferno e che questa fama indesiderata equivale a una tortura», rivela Winkleman.

E aggiunge: «Nessuno di loro ha partecipato a talent show per diventare famoso». I reali crescono sotto i riflettori fin dal primo giorno di vita: lo spazio per la privacy è minimo.

A rendere il tutto ancora più difficile è l’impossibilità di capire di chi fidarsi. «Non sapere se qualcuno ti tradirà, vedere circolare bugie su di te in continuazione: è brutale», dice Winkleman, madre di due bambine.

«Provo compassione per tutti loro »

L’attrice sostiene di provare sincera compassione per i membri della famiglia reale. «Non credo che una vita sotto una tale sorveglianza e pressione possa essere in alcun modo sana», osserva.

Sophie Winkleman e suo marito Lord Frederick Windsor fra il pubblico di Wimbledon nel luglio 2025. IMAGO/i Images

Pur essendo imparentata con i Windsor, Winkleman precisa di non avere ambizioni di maggiore visibilità pubblica. Valorizza invece la propria indipendenza e la possibilità di proseguire la carriera di attrice. Allo stesso tempo, difende i reali dalle critiche che considera ingiuste e ne rivendica l’impegno nel sociale.

L'impegno dei Windsor

«I reali di alto rango lavorano davvero sodo nelle numerose organizzazioni benefiche nel Regno Unito e all’estero», sottolinea.

Cita il King’s Trust di re Carlo, definito «il principale motore di mobilità sociale delle isole britanniche», e il ritmo serrato di impegni della principessa Anna, presente a «quasi 500 eventi all’anno».

Una figura che la colpisce particolarmente è Sophie, duchessa di Edimburgo, reduce da una missione in Sudan: «Ha incontrato medici che operano bambine molto piccole vittime di violenze brutali: un lavoro traumatico e di enorme serietà».