  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quale membro lo rivela La vita nella famiglia reale britannica è «un inferno»

Bruno Bötschi

19.11.2025

Sophie Winkleman è un membro della famiglia reale britannica allargata. Durante le famose corse di cavalli ad Ascot nel giugno 2025, l'attrice era accanto a re Carlo nel Royal Box.
Sophie Winkleman è un membro della famiglia reale britannica allargata. Durante le famose corse di cavalli ad Ascot nel giugno 2025, l'attrice era accanto a re Carlo nel Royal Box.
IMAGO/News Licensing

L’attrice Sophie Winkleman, sposata con Lord Frederick Windsor, racconta il lato oscuro della vita della famiglia reale britannica: «È una fama non richiesta che diventa tortura».

Bruno Bötschi

19.11.2025, 07:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sophie Winkleman è sposata con Lord Frederick Windsor dal 2009.
  • L'attrice ha reso pubblica la sua visione sulla vita quotidiana della famiglia reale britannica in un'intervista.
  • «Più conosco i reali, più mi rendo conto che la loro vita è un vero inferno e che questa fama indesiderata è una tortura».
Mostra di più

Sophie Winkleman, nota al grande pubblico per serie come «Peep Show» e «Due uomini e mezzo», è un membro della famiglia reale britannica allargata, essendo sposata dal 2009 con Lord Frederick Windsor, figlio del principe Michael di Kent.

In un’intervista a «The Times», l’attrice ha condiviso il suo punto di vista riguardo alla corona inglese, descrivendo come «estremamente gravose» le condizioni di vita dei Windsor.

Sotto i riflettori fin dalla nascita

«Più conosco la famiglia reale, più mi rendo conto che la loro vita è un vero inferno e che questa fama indesiderata equivale a una tortura», rivela Winkleman.

E aggiunge: «Nessuno di loro ha partecipato a talent show per diventare famoso». I reali crescono sotto i riflettori fin dal primo giorno di vita: lo spazio per la privacy è minimo.

A rendere il tutto ancora più difficile è l’impossibilità di capire di chi fidarsi. «Non sapere se qualcuno ti tradirà, vedere circolare bugie su di te in continuazione: è brutale», dice Winkleman, madre di due bambine.

«Provo compassione per tutti loro »

L’attrice sostiene di provare sincera compassione per i membri della famiglia reale. «Non credo che una vita sotto una tale sorveglianza e pressione possa essere in alcun modo sana», osserva.

Sophie Winkleman e suo marito Lord Frederick Windsor fra il pubblico di Wimbledon nel luglio 2025.
Sophie Winkleman e suo marito Lord Frederick Windsor fra il pubblico di Wimbledon nel luglio 2025.
IMAGO/i Images

Pur essendo imparentata con i Windsor, Winkleman precisa di non avere ambizioni di maggiore visibilità pubblica. Valorizza invece la propria indipendenza e la possibilità di proseguire la carriera di attrice. Allo stesso tempo, difende i reali dalle critiche che considera ingiuste e ne rivendica l’impegno nel sociale.

L'impegno dei Windsor

«I reali di alto rango lavorano davvero sodo nelle numerose organizzazioni benefiche nel Regno Unito e all’estero», sottolinea.

Cita il King’s Trust di re Carlo, definito «il principale motore di mobilità sociale delle isole britanniche», e il ritmo serrato di impegni della principessa Anna, presente a «quasi 500 eventi all’anno».

Una figura che la colpisce particolarmente è Sophie, duchessa di Edimburgo, reduce da una missione in Sudan: «Ha incontrato medici che operano bambine molto piccole vittime di violenze brutali: un lavoro traumatico e di enorme serietà».

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Belve in versione catechismo: Maria De Filippi interroga, Fagnani risponde
Sorteggio Mondiali 2026: la Svizzera è in seconda fascia

Le ultime sulla Royal Family

L'intervista. William svela: «Così abbiamo spiegato ai nostri figli la malattia di Kate»

L'intervistaWilliam svela: «Così abbiamo spiegato ai nostri figli la malattia di Kate»

Lo rivela un insider. Ecco i cambiamenti che il principe William vorrebbe attuare da Re

Lo rivela un insiderEcco i cambiamenti che il principe William vorrebbe attuare da Re

Ecco come mai. Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Ecco come maiIl principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

«Sarebbe assurdo...». Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William

«Sarebbe assurdo...»Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William

Nuove rivelazioni. Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono

Nuove rivelazioniLitigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono

Altre notizie

Hollywood. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones celebrano 25 anni di matrimonio

HollywoodMichael Douglas e Catherine Zeta-Jones celebrano 25 anni di matrimonio

Reality. «GF Vip»: il cast è sul tavolo di Pier Silvio Berlusconi

Reality«GF Vip»: il cast è sul tavolo di Pier Silvio Berlusconi

Non mancano i colpi di scena. Belve in versione catechismo: Maria De Filippi interroga, Fagnani risponde

Non mancano i colpi di scenaBelve in versione catechismo: Maria De Filippi interroga, Fagnani risponde