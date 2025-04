La principessa Diana si unì a Kenny Everett e Freddie Mercury per una serata al Vauxhall, dove si mescolò tra la folla senza essere riconosciuta. KEYSTONE

Kenny Everett, scomparso 30 anni fa, era un grande amico della principessa Diana. Una volta la portò in giro per la città di Londra travestita da «fidanzato modello» di Freddie Mercury.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te La scomparsa principessa Diana era amica di Kenny Everett, Cleo Rocos e Freddy Mercury.

Everett, scomparso 30 anni fa ucciso dall'AIDS, era un personaggio dello spettacolo, molto noto in Inghilterra.

Uno senza freni, come ricorda l'amica Rocos. «Pensava alla vita come a una festa di Dio, con un tavolo pieno di cibo e bevande di ogni tipo. È scortese non provare tutto».

Per entrare al Vauxhall, allora un bar londinese per gay, in compagnia di Freddy Mercury e Everett, Lady D si travestì con un giubbotto mimetico e occhiali da aviatore.

«La Principessa si divertì così tanto che il giorno dopo ci inviò un biglietto di ringraziamento». Mostra di più

Non molti avrebbero osato portare la principessa Diana in uno dei più famosi bar gay di Londra, travestita da fidanzato di Freddie Mercury. Ma Kenny Everett lo fece, secondo quanto riportato da «mirror.co.uk».

Kenny Everett, amico di Lady D e Freddy Mercury

A 30 anni dalla sua scomparsa, la sua amica e collega Cleo Rocos racconta che questo era solo un esempio di come Kenny vivesse senza limiti. «Andavamo alle feste e letteralmente ci appendevamo ai lampadari», ride Cleo.

L'attrice 62enne ricorda che quando una festa era noiosa, se c'era dello champagne cercavano di portarlo via uscendo dalla finestra. Kenny non vedeva limiti nella vita e diceva: «Pensa alla vita come a una festa di Dio, con un tavolo pieno di cibo e bevande di ogni tipo. È scortese non provare tutto».

Nato nel 1944 a Seaforth, vicino a Liverpool, Kenny fu cresciuto come cattolico e considerò persino il sacerdozio prima di intraprendere una carriera radiofonica. Fu un DJ innovativo, il primo a trasmettere «Bohemian Rhapsody» dei Queen, iniziando così una lunga amicizia con Freddie Mercury.

Nel 1978 la «BBC» gli offrì uno show dal vivo che attirava 20 milioni di spettatori a settimana.

La Rocos, che lavorava con lui, ricorda quanto fosse unico e intelligente, nonostante il suo lato comico: «Era genuino e apprezzava tutto ciò che lo circondava».

Nonostante il suo successo, Everett temeva di perdere tutto se avesse rivelato la sua sessualità. Si sposò nel 1969, ma il matrimonio finì un decennio dopo. Alla fine, nel 1985, dichiarò pubblicamente la sua omosessualità.

Purtroppo, nel 1989 fu diagnosticato HIV positivo e morì nel 1995.

La principessa travestita per andare in un bar gay con Freddy Mercury

Diana era una delle sue amiche più celebri. Sempre Rocos ricorda un pranzo al Bombay Brasserie di Londra, seguito da una visita a casa di Kenny, dove la principessa si travestì con un giubbotto mimetico e occhiali da aviatore per visitare un bar gay. «Sembrava un modello maschile,» racconta.

Diana si unì a Kenny e Freddie Mercury per una serata al Vauxhall Tavern, dove si mescolò tra la folla senza essere riconosciuta: «Si divertì moltissimo».

«La Principessa si divertì così tanto che il giorno dopo ci inviò un biglietto di ringraziamento. Quando eravamo con lei, ridevamo senza sosta».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.