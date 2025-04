La Zanzara Show

Dalla radio al palco, tra satira, caos organizzato e libertà d'insulto: i bad boys dell'etere italiano si preparano a conquistare il teatro con un tour nazionale firmato «La Zanzara».

Covermedia Covermedia

Dirompenti, divisivi, inarrestabili.

Giuseppe Cruciani e David Parenzo – le voci più iconiche e discusse di Radio 24 – sono pronti a strappare il sipario con «La Zanzara Show», uno spettacolo teatrale che promette di replicare dal vivo la loro formula più micidiale: un mix esplosivo di provocazione, ironia e scomode verità.

Dopo oltre 50 milioni di ascolti e un premio internazionale firmato Spotify, il duo lancia un tour che da luglio a dicembre 2025 toccherà 12 città italiane, da nord a sud, attraversando con cinismo e sarcasmo l'Italia delle contraddizioni.

Si parte il 20 luglio dalla Versiliana di Marina di Pietrasanta, poi giù per la penisola: Arezzo, Torino, Brescia, Bologna, Roma, Firenze, Bassano del Grappa, Bari, Varese, Cremona, Montecatini Terme. Ogni data sarà un evento a sé, con ospiti del microcosmo zanzariano pronti a salire sul palco per alimentare il fuoco sacro del politicamente scorretto.

«Qualche purista della recitazione si rivolterà nella tomba, e lo posso capire. Ma noi non interpretiamo un ruolo, siamo drammaticamente veri e per questo onesti», racconta Cruciani, che al teatro preferisce lo scontro.

Parenzo lo spalleggia con il suo stile inconfondibile: «Il mondo è in subbuglio... Per aumentare ancora di più la confusione in questo caos globale, ecco a voi il tour della Zanzara! Chiedo scusa fin da subito».

Prodotto da Vera Produzione e Radio 24, «La Zanzara Show» non sarà un semplice spettacolo: sarà una presa diretta della realtà, raccontata senza filtri da chi ha fatto dell'irriverenza un manifesto e del microfono un'arma. Per chi ama la satira, o la odia, ma non può fare a meno di ascoltarla.