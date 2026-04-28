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Battute sessiste e non solo L'accusa di Lisa Kudrow, alias Phoebe: «Gli autori di Friends erano brutali nei nostri confronti»

SDA

28.4.2026 - 20:30

Friends ha avuto un successo planetario.
Friends ha avuto un successo planetario.
Keystone

Brutali e con fantasie sessuali sulle attrici di Friends. Il «J'accuse» nei confronti degli autori viene da Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay nella serie tivù cult degli anni '90.

Keystone-SDA

28.04.2026, 20:30

28.04.2026, 21:05

In un'intervista a «The Times», la Kudrow ha detto che si trattava per lo più di uomini che passavano la notte in piedi a fantasticare sessualmente sul cast femminile.

Ha sottolineato che erano anche brutali e cattivi nei loro confronti.

«Quella stronza non riesce a leggere?»

«Accadevano cose cattive dietro le scene», ha commentato.

«Non dimentichiamoci che registravamo di fronte ad un pubblico live di 400 persone e se si faceva confusione con una delle battute e non si otteneva la reazione giusta, gli autori dicevano: 'Quella stronza non riesce a leggere? Non ci prova neanche, ha mandato a puttane la mia battuta'».

Ha aggiunto che stavano in piedi fino a tardi per discutere delle loro fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox.

Una denuncia c'era già stata

Lo staff creativo che lavorava a Friends e allla NBC - il network che mandava in onda la serie - al momento non hanno commentato le accuse della Kudrow.

Già nel 1999 arrivò però in tribunale un caso di molestie sessuali presentato da una delle assistenti degli autori, Amaani Lyle.

La donna aveva il compito di trascrivere le sessioni di brainstorming e rimase scioccata dal dover ascoltare discussioni incentrare sull'andare a letto con Aniston e Cox, oppure su simulazioni di masturbazioni e sesso orale.

La sentenza del tribunale andò a favore degli autori, nelle motivazioni si disse che i comportamenti volgari erano una parte necessaria dell'ambiente di lavoro.

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