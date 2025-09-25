Vittorio Sgarbi in disaccordo con la figlia. Imago

Vittorio Sgarbi respinge l'accusa di incapacità avanzata dalla figlia Evelina, che ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. La questione ruota attorno a un patrimonio milionario.

Hai fretta? blue News riassume per te Vittorio Sgarbi è finito al centro di un’azione legale avviata dalla figlia Evelina, che ha chiesto al Tribunale civile di Roma la nomina di un amministratore di sostegno sostenendo che il padre non sia più in grado di gestire i propri interessi.

Il critico d'arte respinge le accuse e parla di motivazioni economiche dietro l'iniziativa: «Io incapace? Nulla di più falso».

La vicenda, che ruota attorno a un patrimonio milionario e a un rapporto familiare difficile, sarà discussa in udienza il 28 ottobre. Mostra di più

Vittorio Sgarbi ha respinto con forza l'accusa di incapacità avanzata dalla figlia Evelina, che ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.

La donna sostiene che l'uomo non sia più in grado di gestire i propri interessi, ma il critico d'arte non è d'accordo e ha dichiarato: «Io incapace? Nulla di più falso».

La questione sarà discussa in un'udienza decisiva il 28 ottobre presso il Tribunale civile di Roma. Al centro della disputa c'è un patrimonio milionario, che sembra essere il vero motivo della controversia.

La richiesta di Evelina ha suscitato la reazione furiosa dello storico dell'arte, che ha promesso di opporsi fermamente all'iniziativa legale. Come riportato dal «Corriere della Sera», è determinato a combattere.

Motivi esclusivamente economici?

Stando anche a «Leggo», attraverso il proprio legale la figlia ha chiesto al Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che dopo i recenti problemi di salute non sarebbe più in grado di occuparsi dei suoi interessi.

Se la richiesta fosse accolta, il politico vedrebbe ridotta la sua autonomia nella gestione del patrimonio costruito in anni di carriera tra politica, televisione e libri.

Il critico d'arte, però, attribuisce alla figlia motivazioni esclusivamente economiche: «Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziativa. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha». Parole che mostrano come la vicenda sia non solo legale, ma anche segnata da tensioni familiari profonde.

Evelina, terza figlia di Sgarbi e la prima a essere riconosciuta ufficialmente, è nata a Torino da una relazione occasionale che lui stesso aveva raccontato in passato a «Novella 2000»: «È nata da una notte con una donna che aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me».

I problemi di salute

Mentre la figlia intraprende l'azione legale, Sgarbi si trova in Toscana per recuperare energie dopo il recente ricovero al Gemelli per una depressione.

«Oggi mi sento in forma. La voce è flebile, ma la grinta è quella di sempre», ha dichiarato, spiegando che l’affetto degli amici è stato per lui fondamentale: «Il loro affetto è stato, per me, di grande aiuto».

Passeggiate, scrittura e la vicinanza della compagna Sabrina Colle hanno accompagnato la sua convalescenza: «Non ho mai smesso di scrivere. È uscito il mio libro sulla Natività».

Numerosi i messaggi di solidarietà ricevuti, da Al Bano a Morgan, passando per Piero Chiambretti e Francesco Storace: «Mi spiace solo di non aver potuto rispondere a tutti, ma ci tengo a ringraziare chi mi è stato vicino».

«Solo un genitore biologico»

Evelina ha scelto una vita lontana dai riflettori, ma il legame col padre è rimasto complesso e spesso più legato all'aspetto economico che a quello affettivo.

In passato Sgarbi lo aveva ammesso: «Sono solo un genitore biologico». Ora, con la richiesta di un amministratore di sostegno, la figlia porta lo scontro in Tribunale, aprendo un caso familiare che rischia di trasformarsi in questione pubblica.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.