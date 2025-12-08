  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ambientato a Disney World La «Queen of Christmas» Lacey Chabert torna con un nuovo film di Natale

Covermedia

8.12.2025 - 13:00

Lacey Chabert
Lacey Chabert

Prima collaborazione tra Hallmark Channel e The Walt Disney Company, attesa per il 2026.

Covermedia

08.12.2025, 13:00

08.12.2025, 13:04

Lacey Chabert torna al centro della scena con «Holiday Ever After: A Disney World Wish Come True», il primo film natalizio nato dall'inedita partnership tra Hallmark Channel e The Walt Disney Company.

L'annuncio è arrivato durante lo speciale festivo dell'emittente, confermando l'uscita nella stagione «Countdown to Christmas» del 2026.

Nel film, girato interamente al Walt Disney World Resort in Florida, la Chabert interpreta Lindsey, in vacanza con la famiglia per un soggiorno natalizio. Il viaggio prende una piega inattesa quando scopre che la sua stanza è accanto a quella di Philip, interpretato da Travis Van Winkle: un uomo con cui aveva avuto un primo appuntamento disastroso.

La scintilla, però, si riaccende proprio grazie all'atmosfera del parco. Come ha commentato l'attrice sui social: «Il posto più magico della Terra è la cornice ideale per una storia di Natale».

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Ryan Landels, già autore di altre produzioni Hallmark, mentre nel cast figurano anche Richard Kind, Christy Carlson Romano e Taegan Burns. La collaborazione tra Hallmark e Disney non si limita al film: è prevista anche una linea di prodotti natalizi dedicati, dagli addobbi alle cartolerie speciali ispirate alla pellicola.

Considerata la «Queen of Christmas»

Lacey, considerata da molti fan la «Queen of Christmas», consolida così la sua presenza nel cinema delle festività, dopo il successo di «She's Making a List» nel 2025.

Nei prossimi mesi sarà impegnata nella promozione del progetto, nelle attività congiunte Hallmark-Disney e nelle riprese aggiuntive previste al resort.

La sua stagione di Natale si preannuncia quindi più intensa che mai, confermando Chabert come volto simbolo del genere holiday movie.

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Non trova parcheggio dunque fa sollevare e piazzare la sua auto sul terrazzo di casa
Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint
Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, scatta l'allerta tsunami
Una lettera anonima sconvolge gli abitanti di Blatten, devastato dalla frana

Altre notizie

Dopo un'infezione cerebrale. Marco Bocci racconta: «Da quando ho perso parte dei ricordi annoto tutto per non perdermi»

Dopo un'infezione cerebraleMarco Bocci racconta: «Da quando ho perso parte dei ricordi annoto tutto per non perdermi»

Nel suo periodo buio. Achille Costacurta: «Avevo scatti d’ira. Una volta ho spaccato l’auto a uno sconosciuto»

Nel suo periodo buioAchille Costacurta: «Avevo scatti d’ira. Una volta ho spaccato l’auto a uno sconosciuto»

Cinema. Ariana Grande ritrova sé stessa nel ruolo di Glinda in «Wicked: For Good»

CinemaAriana Grande ritrova sé stessa nel ruolo di Glinda in «Wicked: For Good»