Prima collaborazione tra Hallmark Channel e The Walt Disney Company, attesa per il 2026.

Lacey Chabert torna al centro della scena con «Holiday Ever After: A Disney World Wish Come True», il primo film natalizio nato dall'inedita partnership tra Hallmark Channel e The Walt Disney Company.

L'annuncio è arrivato durante lo speciale festivo dell'emittente, confermando l'uscita nella stagione «Countdown to Christmas» del 2026.

Nel film, girato interamente al Walt Disney World Resort in Florida, la Chabert interpreta Lindsey, in vacanza con la famiglia per un soggiorno natalizio. Il viaggio prende una piega inattesa quando scopre che la sua stanza è accanto a quella di Philip, interpretato da Travis Van Winkle: un uomo con cui aveva avuto un primo appuntamento disastroso.

La scintilla, però, si riaccende proprio grazie all'atmosfera del parco. Come ha commentato l'attrice sui social: «Il posto più magico della Terra è la cornice ideale per una storia di Natale».

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Ryan Landels, già autore di altre produzioni Hallmark, mentre nel cast figurano anche Richard Kind, Christy Carlson Romano e Taegan Burns. La collaborazione tra Hallmark e Disney non si limita al film: è prevista anche una linea di prodotti natalizi dedicati, dagli addobbi alle cartolerie speciali ispirate alla pellicola.

Considerata la «Queen of Christmas»

Lacey, considerata da molti fan la «Queen of Christmas», consolida così la sua presenza nel cinema delle festività, dopo il successo di «She's Making a List» nel 2025.

Nei prossimi mesi sarà impegnata nella promozione del progetto, nelle attività congiunte Hallmark-Disney e nelle riprese aggiuntive previste al resort.

La sua stagione di Natale si preannuncia quindi più intensa che mai, confermando Chabert come volto simbolo del genere holiday movie.