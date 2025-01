Lady Gaga

L'album verrà rilasciato in tutto il mondo il 7 marzo. «Una sfida tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano», ha dichiarato.

Covermedia Covermedia

Si intitola «Mayhem» il settimo album in studio di Lady Gaga.

Il disco verrà rilasciato a marzo, a cinque anni dall'uscita di «Chromatica». Ad annunciare la notizia è stata la stessa cantante sui social media, condividendo la grafica e un frammento musicale dell'album. «MAYHEM arriverà il 7 marzo. Pre-vendite da ora».

In un comunicato stampa, la star ha rivelato ulteriori dettagli sul nuovo progetto: «L'album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano», ha ammesso la 38enne.

La popstar ha poi descritto il processo creativo come un «riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo».

In attesa del 7 marzo, i fan potranno ascoltare tra pochi giorni uno dei brani contenuti nell'album. Il terzo singolo sarà svelato in anteprima durante una pausa pubblicitaria dei Grammy Awards, in programma il 2 febbraio.

Tra le 14 tracce sono inclusi «Disease», rilasciato a ottobre e che non sta riscuotendo il successo sperato, e «Die with a Smile», canzone in cui è presente il duetto con Bruno Mars, che inizialmente non doveva essere incluso in MAYHEM. Il singolo è attualmente in cima alle classifiche statunitensi, a più di cinque mesi dalla sua uscita.