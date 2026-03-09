Lady Gaga & Michael Polansky Covermedia

La popstar lascia intendere che le nozze con Michael Polansky sono imminenti durante una diretta radio con Bruno Mars. La coppia, insieme dal 2020, prepara una cerimonia privata lontano dai riflettori.

Covermedia Covermedia

Le campane potrebbero suonare molto presto per Lady Gaga.

La popstar ha lasciato intendere che il matrimonio con il fidanzato Michael Polansky è ormai vicino, rivelandolo durante un messaggio vocale inviato alla diretta streaming «Romantic Radio» di Bruno Mars su iHeartRadio.

Nel breve intervento, Gaga ha parlato direttamente al cantante con entusiasmo: «Ciao Bruno. Io e il mio fidanzato abbiamo viaggiato tutto l'anno, ma ci sposiamo presto. Speravamo che potessi scegliere una canzone speciale per noi».

Mars non ha avuto dubbi su chi stesse parlando. «Conosco quella voce. È la mia cara amica Lady Gaga».

Poi il cantante ha colto l'occasione per suggerire un brano dal suo nuovo album: «Se stai cercando una canzone da dedicare a tuo marito, direi – dal mio nuovo album – «Risk It All», la traccia numero uno. Voglio dedicarla a Lady Gaga e al suo fidanzato. Michael, questa è anche per te».

Lady Gaga e Michael Polansky fanno coppia dall'inizio del 2020. La cantante, vincitrice di 16 Grammy Awards, aveva ufficializzato la relazione su Instagram nel febbraio di quell'anno, definendo poco dopo l'imprenditore tecnologico «l'amore della mia vita».

Il fidanzamento è stato confermato pubblicamente nel luglio 2024, quando Gaga ha presentato Polansky come «il mio fidanzato» durante un evento legato alle Olimpiadi di Parigi.

Negli ultimi anni il legame tra i due si è esteso anche alla musica. Polansky ha infatti collaborato con Gaga al suo album del 2025, «Mayhem», ed è accreditato come coautore di sette brani del progetto.

Nonostante l'annuncio di nozze ormai imminenti, i dettagli restano riservati. In un'intervista a Rolling Stone dello scorso novembre, Polansky aveva spiegato che preferisce una cerimonia intima piuttosto che un evento spettacolare.

«Non vogliamo un matrimonio enorme, ma vogliamo goderci quel momento», aveva raccontato. «In molti modi ci sentiamo già sposati, quindi non è che cambierà poi così tanto».