Lady Gaga ha partecipato ai Grammy Awards 2026 a febbraio, dove ha vinto il premio per il miglior album pop vocale con «Mayhem». Covermedia

La cantante annuncia lo stop poche ore prima dello show: «Non posso garantire la qualità che meritate».

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Lady Gaga cancella il concerto previsto a Montreal per motivi di salute. A poche ore dall'esibizione nella città canadese, tappa del Mayhem Ball Tour, la cantante ha annunciato lo stop attraverso una storia su Instagram, spiegando di essere alle prese con un'infezione respiratoria.

«Mi dispiace tanto condividere che non posso esibirmi questa sera e devo cancellare il concerto», ha scritto nel messaggio pubblicato il 6 aprile.

«Sto combattendo un'infezione respiratoria da alcuni giorni e sto facendo tutto il possibile per riposare e recuperare, ma la situazione è peggiorata», ha spiegato.

Il consiglio dei medici

Su indicazione dei medici, la cantante ha deciso di fermarsi: «Il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo di poter offrire la qualità di spettacolo che meritate».

«Mi dispiace tantissimo per tutti coloro che avevano programmato di esserci e di sostenermi», ha aggiunto.

Il tour, iniziato a luglio 2025, si concluderà il 13 aprile al Madison Square Garden di New York, dopo un totale di 86 date.