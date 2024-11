La cantante Lady Gaga apparirà in un cameo nella serie di successo Netflix, «Mercoledì». KEYSTONE

Lady Gaga apparirà nella seconda stagione di «Mercoledì», la popolare serie di Netflix, come confermato da alcune fonti a «Variety».

Hai fretta? blue News riassume per te Lady Gaga comparirà nella seconda stagione di «Mercoledì».

Non sono noti i dettagli del suo ruolo, ma si sa che sarà probabilmente un cameo.

Si tratta dell'ultima interpretazione da attrice della cantante, che di recente ha recitato nel film «Joker: Folie à Deux». Mostra di più

Lady Gaga farà un'apparizione nella seconda stagione di «Mercoledì», come confermato da alcune fonti a «Variety». Sebbene i dettagli sul ruolo della cantante siano ancora segreti, si sa che sarà un cameo nella serie di successo di Netflix, attualmente in fase di riprese in Irlanda.

La produzione aveva inizialmente cercato di coinvolgere Gaga per un ruolo più ampio, ma ciò non è stato possibile. I rappresentanti di Netflix non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento della rivista americana, mentre quelli di Gaga hanno rifiutato di commentare.

Da cantante ad attrice

Questo segnerà l'ultimo ruolo da attrice per l'artista, nota principalmente per la sua carriera musicale rivoluzionaria. Di recente ha recitato in «Joker: Folie à Deux» accanto a Joaquin Phoenix.

In precedenza è stata candidata all'Oscar come miglior attrice per il suo ruolo in «A Star Is Born» con Bradley Cooper. Ha anche ricevuto tre nomination per la miglior canzone originale, vincendo il premio per «Hold My Hand» da «Top Gun: Maverick».

Gaga ha recitato anche in film come «House of Gucci» e in diverse stagioni di «American Horror Story».

Jenna Ortega vestirà di nuovo i panni di Mercoledì Addams

Jenna Ortega, protagonista di «Mercoledì», aveva precedentemente dichiarato a «Variety» che era «sicura che Netflix adorerebbe» vedere Gaga nella nuova stagione della serie, dopo che una scena di ballo nell'episodio 4 della prima stagione è diventata virale su TikTok grazie al remix con «Bloody Mary» della cantante.

Ortega tornerà nel ruolo dell'amato personaggio della «Famiglia Addams», Mercoledì. E anche Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, tra gli altri, riprenderanno i panni di Morticia, Gomez, e Pugsley.

«Mercoledì» ha debuttato originariamente nel novembre 2022, diventando subito un grande successo per Netflix. È la serie in lingua inglese più vista mai rilasciata dal servizio di streaming e ha ricevuto 12 nomination agli Emmy, vincendone quattro.

Il lavoro sulla seconda stagione è stato ritardato a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno bloccato gran parte di Hollywood nel 2023.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.