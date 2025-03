La cantante americana Lady Gaga (foto d'archivio). KEYSTONE

Lost International ha intentato un'azione legale contro la popstar Lady Gaga, accusandola di aver copiato il loro logo per il suo ultimo album «Mayhem».

Covermedia Covermedia

Lady Gaga è stata citata in giudizio da un marchio di tavole da surf per il logo «Mayhem».

La società di tavole da surf Lost International ha intentato un'azione legale contro la popstar, accusandola di aver copiato il loro logo per il suo ultimo album.

Come riporta TMZ, i titolari della compagnia sono intenzionati a trascinare in tribunale la star per violazione del copyright, sostenendo come siano loro a detenere i diritti della parola (Mayhem, ndr) nel loro logo.

La società ha accusato Gaga, vero nome Stefani Germanotta, di aver utilizzato il logo seguendo lo stesso stile per il disco e per il merchandise senza permesso.

Nella documentazione, Lost International ha inoltre incluso immagini del suo logo e quello usato dalla cantante mettendo in evidenza la somiglianza.

L'azienda chiede un risarcimento danni

L'azienda sostiene di aver informato Lady Gaga della similarità del logo e del design, ma pare che la 39enne abbia ignorato le loro richieste. Per tale ragione Lost International chiede che venga bloccato l'uso del logo oltre a un risarcimento danni la cui cifra non è stata resa nota.

Al momento la cantante non ha commentato ufficialmente la controversia.

Il nuovo album è stato rilasciato il 7 marzo a cinque anni di distanza dal precedente, «Chromatica». Nelle scorse ora la star ha annunciato un tour da 32 date, intitolato The Mayhem Ball, che partirà da Las Vegas il 16 luglio. Il 19 e il 20 ottobre la diva sarà di scena all'Unipol Forum di Milano.