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Musica Lady Gaga e Doechii firmano «Runway» per la colonna sonora de «Il diavolo veste Prada 2»

Covermedia

10.4.2026 - 13:00

Lady Gaga
Lady Gaga

Il nuovo brano accompagna il ritorno del cult con Meryl Streep e Anne Hathaway: un'anticipazione già diventata virale.

Covermedia

10.04.2026, 13:00

10.04.2026, 13:02

Lady Gaga e Doechii uniscono le forze per «Runway», il nuovo singolo inciso per la colonna sonora de «Il diavolo veste Prada 2», atteso sequel del film cult del 2006.

Il brano, anticipato nei giorni scorsi nel trailer ufficiale del film, è stato pubblicato integralmente giovedì, accompagnando il ritorno sul grande schermo di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei rispettivi ruoli.

«Runway», ispirata alla rivista di moda immaginaria al centro della trama, punta su un ritornello immediato e dichiaratamente glamour: «Non importa cosa succede, devi sfilare» e «Sei nata per la passerella».

Il pezzo è stato scritto dalle due artiste insieme ad alcuni collaboratori già al fianco di Gaga per «Die With a Smile», tra cui Bruno Mars, Dernst «D'Mile» Emile II e Andrew Watt.

Al momento non è chiaro se il singolo sarà accompagnato da un videoclip ufficiale, ma l'uscita ha già acceso l'attenzione sul film, in arrivo nelle sale il 1° maggio.

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