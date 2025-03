Lady Gaga

La cantante racconta di essere guarita quasi del tutto dalla malattia cronica, che ha a lungo condizionato la sua salute fisica e mentale.

Covermedia Covermedia

Lady Gaga è finalmente libera dai dolori lancinanti provocati dalla fibromialgia.

A rivelarlo è stata la star del pop in un'intervista al Sunday Times: «È sotto controllo. Ha preso il sopravvento sulla mia vita per molto tempo, ma sto meglio al 95 percento. Ho ancora giornate di dolore, ma sono molto rare»

«Mi sento fortunata. Le persone non sempre ci riescono e ad avere la carriera che ho avuto. Non sempre riescono ad arrivare dall'altra parte, perché può influenzare la salute mentale e il corpo. Ma io ce l'ho fatta»

La star, che lo scorso anno si è fidanzata ufficialmente con l'imprenditore Michael Polansky, vive una vita molto più felice ed equilibrata rispetto agli inizi della sua carriera, esplosa verso la fine degli anni 2000.

«Sono semplicemente un essere umano molto più stabile e sano di quanto non lo sia stata negli ultimi 20 anni», spiega Gaga. «L'industria musicale ha preso il sopravvento sulla mia vita quando ero più giovane. Mi ha portato lontano da me stessa, ho dovuto sopportare molto e mi ha indurita, di sicuro. Mi ci è voluto un po' di tempo per trovare la mia strada».