La cantante Lady Gaga ha confessato durante un'intervista che a un certo punto voleva appendere il microfono al chiodo: «Mi mancava la mia famiglia».

Lady Gaga ha pensato di ritirarsi dal mondo della musica.

La star 38enne è tornata alla ribalta a inizio febbraio con l'uscita del nuovo singolo «Abracadabra», che sta scalando le classifiche di tutto il mondo.

Tuttavia, la cantante ha ammesso di aver pensato di appendere il microfono al chiodo per trascorrere più tempo con la sua famiglia, trascurata nei tanti anni in cui è stata in giro per il mondo tra tour e riprese cinematografiche.

Durante il talk show di YouTube, «Hot Ones», in cui è stata messa a dura prova con delle alette di pollo piccanti, Gaga ha risposto: «A cosa sono stata vicina? Beh, mi mancava la comunità che avevo a New York, ed è stato davvero difficile... Ci sono stati sicuramente momenti in cui ho pensato che forse avrei dovuto lasciare».

«So per certo che non lo farei mai. Direi sicuramente che sono stata messa a dura prova e non mi sono mai arresa. E lo sto ancora facendo, quindi qualcosa dovrà pure significare».

Il 2024 è stato un anno da dimenticare per la superstar tra le critiche ricevute per lo show alle Olimpiadi di Parigi e il flop ai box office di «Joker: Folie à Deux». Ora Gaga spera di riscattarsi con il nuovo album «Mayhem», in uscita il 7 marzo.