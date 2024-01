Lady Gaga

La cantante sta per tornare sulla scena musicale: l’indizio social.

Lady Gaga lascia intendere di essere in procinto di rilasciare nuova musica.

La cantante, 13 volte vincitrice ai Grammy Awards, ha postato su Instagram due foto dal suo studio di registrazione, infiammando l’entusiasmo dei suoi milioni di fan.

La prima foto mostra la superstar con delle cuffie, mentre nel secondo scatto si vedono una chitarra e un tamburello, poggiati su una poltrona.

Gaga non rilascia un nuovo brano dal 2022, quando incise «Hold My Hand», colonna sonora del film «Top Gun: Maverick», ricevendo il plauso del protagonista Tom Cruise.

A settembre, ha collaborato con i Rolling Stones per l’album «Hackney Diamonds» e ha lavorato con Mick Jagger per il brano «Sweet Sounds of Heaven».

Negli ultimi anni, però, l’artista si è dedicata maggiormente alla carriera cinematografica: dopo aver sfiorato l’Oscar come Migliore attrice per «A Star Is Born» nel 2018, è stata protagonista di «House of Gucci», in cui ha interpretato Patrizia Reggiani.

C’è grande attesa per l’uscita di «Folie à Deux», il sequel di «Joker» con Joaquin Phoenix, in cui vestirà i panni di Harley Quinn. Il film verrà rilasciato a ottobre.

Covermedia