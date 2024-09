Lady Gaga

La pellicola vede Joaquin Phoenix e Lady Gaga protagonisti in una storia d'amore oscura e tormentata. Il film, che mescola elementi di musical e dramma psicologico, esplora la relazione tra Joker e Harley Quinn in modo unico e innovativo.

Covermedia

Presentato al Festival del Cinema di Venezia, «Joker: Folie à deux» di Todd Phillips ha attirato l'attenzione di pubblico e critica, grazie a una narrazione unica che continua il percorso del primo capitolo, esplorando nuovi territori emotivi e visivi.

La pellicola, attesissima, vede il ritorno di Joaquin Phoenix nel ruolo del tormentato Arthur Fleck, alias Joker, e introduce Lady Gaga come protagonista femminile, nel ruolo di Harley Quinn, in una storia d'amore fuori dagli schemi. Lady Gaga, riflettendo sul suo coinvolgimento nel film, ha condiviso alcune impressioni sul suo approccio alla sceneggiatura. «Inizialmente, leggendo la sceneggiatura, mi sono sentita entusiasta di quanto spazio ci fosse per giocare. Mi sembrava che, sebbene fosse chiaro che si sarebbe trattato di una storia d'amore, il modo di raccontare la storia d'amore fosse diverso da qualsiasi cosa noi avessimo fatto o visto prima», ha dichiarato l'artista, che nel film recita accanto a Phoenix.

«Joker: Folie à deux» non si limita a essere un semplice sequel del film del 2019, che ha portato Joaquin Phoenix a vincere l'Oscar per la sua intensa interpretazione. La nuova pellicola si addentra nel territorio del musical, una scelta che sorprende e affascina, offrendo una visione distorta e surreale del rapporto tra Joker e Harley Quinn. La dinamica tra i due personaggi, fatta di ossessione, amore malato e dipendenza emotiva, viene esplorata attraverso sequenze musicali che fondono realtà e immaginazione, spingendo lo spettatore in un vortice emotivo.

Covermedia