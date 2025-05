Lady Gaga

Battuto il precedente record di 1.6 milioni di spettatori stabilito lo scorso anno da Madonna.

Covermedia Covermedia

Lady Gaga infrange il record mondiale del concerto con più spettatori in assoluto.

Sulla spiaggia di Copacabana, a Rio De Janeiro, la diva del pop si è esibita gratuitamente davanti a oltre 2.5 milioni di fan in delirio. Battuto il precedente record di 1.6 milioni di spettatori, stabilito da Madonna lo scorso anno nella stessa location.

Dopo lo show, Gaga, 39 anni, ha ringraziato i suoi fan brasiliani in un emozionante tributo: «Niente avrebbe mai potuto prepararmi alla sensazione che ho provato durante il concerto di ieri sera: l'orgoglio e la gioia assoluti che ho provato cantando per il popolo brasiliano», ha scritto.

«La vista del pubblico durante le mie canzoni di apertura mi ha tolto il fiato. Il vostro cuore brilla così tanto, la vostra cultura è così vibrante e speciale, spero che sappiate quanto sono grata per aver condiviso questo momento storico con voi».

Il concerto rischiava di non svolgersi a causa di un attentato sventato dall'intelligence della polizia di stato brasiliana.

«Il vostro spirito potrebbe essere ascoltato in tutto il mondo stasera. Due milioni e mezzo di persone», ha detto Gaga ai fan guardando la folla. «Stasera stiamo scrivendo la storia. Grazie per aver scritto la storia con me... Il popolo brasiliano è la ragione per cui posso brillare».