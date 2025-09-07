Lady Gaga KEYSTONE

Lady Gaga, con le sue radici italiane, porta il tricolore anche in cucina, preparando piatti che richiamano le tradizioni della sua famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Lady Gaga è ha un forte legame con le sue radici italiane, lo ha detto in più di un'occasione.

Ama cucinare, specialmente di domenica, riportando in tavola la tradizione della sua famiglia.

«Cucino spaghetti, polpette, salsicce, mozzarella, prosciutto e tiramisù», ha detto la 39enne.

Le radici è un tema ricorrente anche nel suo ultimo album «Mayhem», un'esplorazione intima della sua identità.

«Sono italiana ed orgogliosa di esserlo», aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera. Mostra di più

Stefani Joanne Angelina Germanotta, meglio conosciuta come Lady Gaga, ha un legame profondo con le sue origini italiane. Il suo cognome tradisce le sue radici: la famiglia paterna proviene da Naso, in provincia di Messina.

I pranzi domenicali, all'italiana

Nonostante la sua vita da star internazionale, come riporta la rivista «Chi», l'artista mantiene vive le tradizioni culinarie italiane, specialmente nei pranzi domenicali che ricordano quelli delle famiglie della Penisola, ricchi di sapori autentici e ricordi d'infanzia.

In un'intervista a Wmag, la Germanotta ha detto: «Sono italiana, mi piace cucinare. La domenica preparo sempre piatti delle mie origini. Cucino spaghetti, polpette, salsicce, mozzarella, prosciutto e tiramisù».

Questa passione per la cucina è un aspetto che contrasta con la sua immagine pubblica di artista stravagante e diva, rivelando invece un lato più genuino e semplice.

Non dimentica le radici della sua famiglia

Durante un'esibizione dal vivo, ha raccontato: «Non importa quanto io abbia successo, non dimentico mai che la mia famiglia è venuta in America dall’Italia. Mia nonna vendeva vestiti per pochi spiccioli e mio nonno faceva il calzolaio».

Questo legame con le sue radici è un tema ricorrente nella sua vita e nella sua musica, come dimostrato nel suo album «Mayhem», dove esplora aspetti personali e intimi della sua identità.

«Sono orgogliosa di essere italiana»

La 39enne ha sempre dichiarato con orgoglio le sue origini italiane, affermando anche al Corriere della Sera: «Sono italiana ed orgogliosa di esserlo».

Questo orgoglio si riflette anche nella sua cucina, dove i piatti diventano un modo per esprimere la sua vera essenza e connettersi con il suo passato.

Al Wednesday Graveyard Gala di New York, un evento organizzato da Netflix per celebrare la seconda parte di «Mercoledì 2», la musica di Lady Gaga si è trasformata in una performance che unisce le sue radici culturali con la sua arte.