Lady Gaga

La popstar Lady Gaga annuncia il ritorno sulla scena musicale sui social media.

Lady Gaga non vede l'ora che i fan possano ascoltare la sua nuova musica.

La cantante ha condiviso un aggiornamento sul nuovo disco su Instagram, scrivendo: «Eccomi da sola in studio, felice come non mai di produrre nuova musica», ha detto Gaga a commento di un collage in bianco nero di lei all'interno di uno studio di registrazione.

Immediata la risposta dei fan e delle amiche cantanti, tra cui Kesha. «Nutrici madre!», ha scritto la popstar, a cui Gaga ha risposto: «Just looking for a joyride», utilizzando un verso del recente singolo della hitmaker di «Tik Tok».

A febbraio Gaga aveva già anticipato di essere al lavoro su nuova musica. «Ho scritto tantissime canzoni. Ho prodotto moltissimi brani, che non hanno nulla a che fare con ciò che ho fatto in precedenza. Amo cambiare genere e amo esplorare la musica. C'è qualcosa di veramente bello in ciò e so che sarò comunque amata, indipendentemente da quello che faccio».

Ancora top secret titolo e data di rilascio dell'album. Il precedente disco, «Chromatica», è risalente al 2020.

Gaga si sta preparando anche al rilascio del suo ultimo film «Joker: Folie à Deux», nelle sale dal 4 ottobre. La 38enne vestirà i panni di Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix, che tornerà nella parte di Arthur Fleck/Joker.

Covermedia