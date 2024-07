Lady Gaga avrebbe confermato di essersi ufficialmente fidanzata con Michael Polansky (foto d'archivio). KEYSTONE

La star del pop Lady Gaga ha presentato Michael Polansky al Primo ministro francese come il suo «fidanzato».

Lady Gaga conferma di essersi ufficialmente fidanzata con Michael Polansky.

In un video, condiviso su Instagram, si sente la cantante parlare con il Primo Ministro francese Gabriel Attal, in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi. Durante la conversazione, la star del pop ha presentato Polansky al politico come il suo «fidanzato».

Gaga era stata vista alcuni mesi fa con al dito un anello di diamanti; all'epoca la 38enne si era rifiutata di commentare le voci.

L'artista e l'imprenditore (46 anni) hanno iniziato a frequentarsi nel dicembre 2019. La coppia si è separata per un breve periodo a inizio 2023. Pare che Gaga volesse sposarsi e avere un figlio, mentre Michael non si sentiva pronto. Tuttavia i due erano rimasti in buoni rapporti e nell'agosto successivo sono stati rivisti insieme.

Gaga è stata a un passo dalle nozze con gli ex Taylor Kinney e Christian Carino.

La star si è esibita nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Ai fan presenti avrebbe promesso di esibirsi in un brano del suo nuovo album «LG7», prima di lasciare la capitale francese.

Sui social network, la popstar ha scritto: «Sono profondamente commossa dai miei fan francesi, appostati fuori dal mio hotel. Stasera uscirò per salutarli di persona #LG7».

