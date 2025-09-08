Lady Gaga con Michael Polansky

La popstar è stata la grande protagonista della serata con quattro statuette vinte. Tra i premiati anche Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Doechii e i Coldplay.

Covermedia Covermedia

Lady Gaga ha vissuto una notte da assoluta protagonista ai MTV Video Music Awards 2025, conquistando ben quattro riconoscimenti: Artista dell'anno, Miglior collaborazione, Miglior regia e Miglior direzione artistica.

Alla UBS Arena di Elmont, New York, la cerimonia è stata presentata dall'inossidabile LL Cool J.

Ricevendo dalle mani di Lenny Kravitz il titolo di Artista dell'anno, Gaga ha voluto ringraziare il fidanzato Michael Polansky: «Al mio partner in tutto, Michael, vivere quest'anno con te è stato un sogno meraviglioso. Sei stato al mio fianco in ogni passo. Dedico questo premio a te, al mio amore».

La cantante – il cui vero nome è Stefani Germanotta – ha ringraziato anche i suoi fan, i celebri Little Monsters, definendoli «la forza che da sempre sostiene il mostro che è in me». Subito dopo ha lasciato la cerimonia per raggiungere il Madison Square Garden, dove l'attendeva una nuova tappa del tour The Mayhem Ball.

Tre statuette ad Ariana Grande

La premiazione ha incoronato anche Ariana Grande, che si è aggiudicata tre statuette con «Brighter Days Ahead»: Miglior video pop, Video dell'anno e Miglior video in formato lungo.

Visibilmente commossa, ha ringraziato i fan, il co-regista Christian Breslauer e i collaboratori del progetto «Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead», pubblicato lo scorso marzo. Il suo discorso si è chiuso con una battuta che ha strappato applausi: «E grazie al mio terapeuta e alle persone gay. Vi amo».

Tra le sorprese della serata, il giovane Alex Warren si è imposto come Artista emergente dell'anno, mentre Mariah Carey ha ricevuto il Premio alla carriera Video Vanguard.

Sul palco anche Sabrina Carpenter, Post Malone e Jelly Roll in collegamento dalla Germania. Una parata di premi ha poi consacrato altri protagonisti della scena musicale globale, da Doechii a Coldplay, fino a Shakira, Tyla e Lisa.