Le speculazioni sono emerse in seguito alla diffusione di foto scattate al matrimonio della sorella all'inizio della settimana, nelle quali si vedeva un accenno di pancia.

Lady Gaga ha negato le voci secondo le quali sarebbe incinta del suo primo figlio.

La cantante ha utilizzato TikTok per comunicare direttamente ai suoi fan che non è in attesa. «Non sono incinta – sto solo male e piango in palestra», ha dichiarato, citando una frase della canzone di Taylor Swift, «Down Bad».

Nel video, ha poi colto l'occasione per incoraggiare i suoi fan a votare alle prossime elezioni presidenziali statunitensi di novembre. «Registratevi per votare o verificate se siete registrati FACILMENTE su www.headcount.org», ha scritto. In passato, aveva già espresso il suo sostegno a Joe Biden.

Le voci sulla possibile gravidanza della cantante di «Born This Way» si erano diffuse dopo la pubblicazione di alcune foto scattate al matrimonio della sorella all'inizio della settimana, in cui sembrava avere un pancione. Gaga, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha partecipato al matrimonio con il suo compagno, Michael Polansky, 46 anni. I due si frequentano da quattro anni.

Nelle foto dei paparazzi, era visibile anche un anello di diamanti al dito anulare. Tuttavia, non ha affrontato le speculazioni sul suo possibile fidanzamento nel video di TikTok.

Nel giugno scorso, la 38enne ha scritto una lettera aperta ai suoi fan, spiegando di essere diventata più «riservata» nel tentativo di ricaricarsi. «Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per fare arte, musica, moda e sostenere la comunità non è mai stato così appagante», ha scritto.

La vincitrice del Grammy sarà presto vista nel tanto atteso sequel di Joker, «Joker: Folie à Deux», dove interpreterà Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix. Il film è previsto per l'uscita quest'anno.

