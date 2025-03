Lady Gaga Covermedia

In un potente discorso durante gli iHeartRadio Music Awards, la cantante ha riflettuto sulla sua lunga e iconica carriera e ha ringraziato la sua famiglia italo-americana, i suoi fan e la comunità LGBTQ+.

Covermedia

Lady Gaga rispedisce al mittente le critiche di chi le ha dato della «vecchia» per continuare a lavorare nella pop music.

Agli iHeartRadio Music Awards, tenutisi al Dolby Theatre di Los Angeles, la star ha ricevuto il premio per la Migliore collaborazione per il brano «Die With a Smile», in cui ha duettato con Bruno Mars.

Gaga, Stefani Germanotta all'anagrafe, è stata insignita anche dell'Innovator Award, consegnatole dalla rapper Doechii, che l'ha ringraziata per aver contribuito ad abbracciare il suo lato «più strano».

La 38enne, rispondendo ai critici, ha dichiarato sul palco: «Vincere un premio che onora tutta la mia carriera a 38 anni è una cosa difficile da capire», ha esordito. «Da un lato, è come se lo facessi da sempre. Dall'altro, so che ho appena iniziato. Anche se il mondo potrebbe considerare una donna sulla trentina vecchia per fare la popstar, il che è folle, giuro che finora mi sono solo scaldata».

Gaga ha poi ricordato alcuni tra i momenti più iconici e controversi della sua carriera, come quando si presentò ai Grammy Awards del 2011 dentro a un uovo di plastica.

«Quello che ho imparato in queste tre decadi è che l'innovazione più potente è l'autenticità», ha aggiunto la cantante. «Ogni volta che mi trovavo a essere l'unica donna in una stanza, una voce potente dentro la mia testa mi diceva di non scendere a compromessi. Ascoltare quella voce mi ha sempre indicato la strada giusta».

Durante il suo potente discorso, Gaga ha omaggiato artisti che le hanno aperto la strada, come Elton John, Madonna, Stevie Wonder e Cher, oltre al defunto amico e frequente collaboratore, Tony Bennett.

La cantante, che ha rilasciato pochi giorni fa il suo sesto album in studio «Mayhem», ha riflettuto sulla «forza» e la «determinazione» delle donne italo-americane della sua famiglia. «Quelle donne, le mie antenate, solo le persone più innovatrici che abbia mai conosciuto», ha aggiunto, prima di ringraziare i fan e la comunità LGBTQ+, che ha sempre sostenuto sin dagli albori della sua carriera. «Grazie per avermi sempre vista così chiaramente da (l'album del 2008) The Fame a Mayhem. Poiché mi avete vista, ho imparato a vedere me stessa. Alla comunità LGBTQ+, mi avete insegnato il coraggio prima che il mondo fosse in grado di ascoltare. Avete cambiato il mondo in meglio e il vostro coraggio alimenta ogni mio singolo giorno».

«A tutti gli artisti a cui è stato detto di essere diversi, complicati o scomodi, vi prego: non cambiate mai. Rompete gli schemi. Il mondo non ha bisogno di un'altra copia. Ha disperatamente bisogno della vostra versione originale».