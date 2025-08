Laetitia Casta Con Louis Garrel

L'attrice francese paparazzata in vacanza da sola in Corsica.

Covermedia Covermedia

Laetitia Casta e Louis Garrel si sono separati.

La rivista Paris-Match ha confermato le voci che Oltralpe si rincorrevano da tempo e che volevano il matrimonio tra i due attori giunto al capolinea.

Entrambi sarebbero d'accordo a mantenere il massimo riserbo sui motivi che li hanno condotti all'addio dopo dieci anni insieme e la nascita di un figlio, Azel, nel 2021.

Pare che l'attore stia lasciando l'appartamento a Parigi che condivideva con l'ormai ex moglie, ma sia intenzionato a restare nelle vicinanze per non rovinare la quotidianità del bambino.

Laetitia si troverebbe ora in vacanza a Lumio, in Corsica, proprio nelle stesse zone in cui nel 2017 aveva sposato Louis Garrel dopo soli due anni d'amore.

La modella e attrice e Louis Garrel non hanno commentato la notizia e sono decisi a mantenere il massimo riserbo sulla loro situazione.

Del resto alla loro privacy ci hanno sempre tenuto parecchio e raramente si sono concessi ai pettegolezzi.