Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

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Un commento di elogio Laila Hasanovic conquista tutti, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

ai-scrape

15.4.2026 - 18:57

Leila Hasanovic era presente lo scorso novembre alle ATP Finals, vinte dal suo compagno Jannik Sinner
Leila Hasanovic era presente lo scorso novembre alle ATP Finals, vinte dal suo compagno Jannik Sinner
IMAGO/LaPresse

Dietro l’eleganza discreta della compagna del numero uno al mondo si nasconde una personalità che ha già fatto breccia

Antonio Fontana

15.04.2026, 18:57

15.04.2026, 19:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jannik Sinner vince a Monte Carlo e i riflettori si accendono anche sulla fidanzata Laila Hasanovic, sempre presente ma discreta sugli spalti.
  • Elena Santarelli la descrive come umile, dolce ed elegante, definendola perfetta per un campione come lui.
  • La modella danese mantiene un profilo basso, lontano dai riflettori anche sui social, proteggendo la sua vita privata.
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Jannik Sinner trionfa a Monte Carlo e, insieme alla coppa, torna sotto i riflettori anche la sua dolce metà. Sugli spalti del Court Rainier, per tutta la durata del Masters 1000, c’era lei: la 26enne danese Laila Hasanovic.

All’apparenza fredda, quasi distante, con i suoi tratti nordici e un’eleganza controllata, Hasanovic ha però sorpreso chi ha avuto modo di conoscerla davvero.

Dietro quell’immagine impeccabile si nasconde, raccontano, una ragazza semplice e genuina.

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Il commento di Elena Santarelli

A confermarlo è Elena Santarelli, presente al torneo.

Come riporta «Leggo», la showgirl non ha risparmiato parole di elogio sui social dopo aver incontrato la modella: «L’ho conosciuta qualche giorno fa ed è una ragazza discreta, umile, dolce, disponibile. Sempre elegante, mai sopra le righe», ha scritto commentando uno scatto della coppia subito dopo la finale.

E ancora, un messaggio diretto e senza giri di parole: «È perfetta per un campione come lui. C’è, ma senza mai cercare di mettersi in mostra». Un giudizio netto, accompagnato da un’impressione più che positiva.

Presente, ma senza clamore mediatico

Fin dall’inizio della relazione, nata nel 2025, Laila ha scelto una linea chiara: restare lontana dal clamore. Presente nei momenti importanti, ma sempre con discrezione. Una figura costante, mai invadente.

Anche sui social mantiene questa distanza: nessuna foto con Sinner, nessuna esposizione della vita privata.

Un dettaglio che racconta molto del suo modo di vivere la relazione, lontano dai riflettori nonostante la fama del compagno.

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