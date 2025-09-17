  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto L'amica e collega Jane Fonda: «Redford incarnava un'America per cui lottare›»

SDA

17.9.2025 - 06:00

Robert Redford e Jane Fonda in una foto d'archivio.
Robert Redford e Jane Fonda in una foto d'archivio.
KEYSTONE

Amica da 65 anni, compagna di lavoro, legata a lui anche dall'attivismo per tante cause sociali, in primis la difesa dell'ambiente, Jane Fonda si dice molto scossa dalla morte di Robert Redford.

Keystone-SDA

17.09.2025, 06:00

«Stamattina mi ha colpito profondamente quando ho letto che Bob se n'era andato – spiega l'attrice, classe 1937, in un comunicato affidato ai media –. Non riesco a smettere di piangere. Significava molto per me ed era una persona meravigliosa sotto ogni aspetto. Rappresentava un'America per cui dobbiamo continuare a lottare».

Il loro incontro è avvenuto nel 1960 per «In punta di piedi» di Joshua Logan, debutto nel cinema per entrambi, dove Redford aveva un piccolo ruolo e non appariva con il nome nei titoli.

La scena hanno cominciato a dividerla realmente nel 1966 con «La caccia» di Arthur Penn in cui già emerge appieno quell'alchimia rafforzata dal comune spirito di indipendenza rispetto ai diktat di Hollywood.

Lutto nel cinema. Addio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

Lutto nel cinemaAddio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

«Non è facile essere in sintonia con una persona per 48 anni»

Un'intesa che ha segnato anche «A piedi nudi nel parco» di Gene Saks, (1967), diventato un caposaldo delle commedie romantiche di Hollywood, «Il cavaliere elettrico» di Sydney Pollack (1979), dramedy romantica con un tocco di western fino al film che li ha portati insieme alla Mostra del Cinema di Venezia, la delicata storia d'amore di «Le nostre anime di notte» di Ritesh Batra (2017), presentata fuori concorso nell'anno del Leone d'oro alla carriera per entrambi.

Di fronte alla standing ovation della sala lei si era commossa. «Mai avrei immaginato di trovarmi qui, è un grandissimo onore ricevere il Leone insieme a Bob, che ho sempre stimato e amato come attore e regista».

Redford, che aveva cercato l'occasione per fare un altro film in coppia, aveva commentato: «Non è facile essere in piena sintonia con una persona per 47-48 anni. Vi ringrazio moltissimo di questo premio che mi riporta in Italia».

Lutto nel cinema. È morto l'attore e regista Robert Redford

Lutto nel cinemaÈ morto l'attore e regista Robert Redford

«Robert Redford ha cambiato il cinema americano»

La loro intesa aveva animato allo stesso modo la conferenza stampa insieme: «Robert bacia ancora benissimo, come quando avevamo 20 anni – aveva confessato Fonda –. Avevo fantasie su di te quando eravamo giovani, non posso negarlo».

Elui pronto: «C'erano cose dette e non dette, ci siamo piaciuti molto», l'affiatamento «è stato naturale tra noi sin dall'inizio, quando avevamo 20 anni e anche ora che abbiamo girato il film. Non c'è stato bisogno di spiegazioni e tante parole».

Fonda aveva sottolineato anche che «con la sua creatività, con il suo lavoro al Sundance, Robert Redford ha cambiato il cinema americano: io lo amo davvero come produttore e come regista, ho un affetto profondo per lui ed è stato bello innamorarmi di nuovo».

A Cannes due anni fa l'attrice, protagonista di una masterclass, era tornata a parlare dell'intesa con Redford: «Ho fatto quattro film con lui e per tre sono stata innamorata di lui – spiegava – il che vuol dire che mi sono divertita molto».

I più letti

Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Ecco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Morte Robert Redford. L'omaggio a Redford, da Stephen King a Meryl Streep

Morte Robert RedfordL'omaggio a Redford, da Stephen King a Meryl Streep

Morto un monumento. Robert Redford ha dato l'addio al cinema con questo blockbuster

Morto un monumentoRobert Redford ha dato l'addio al cinema con questo blockbuster

Successi di fama mondiale. Ecco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood

Successi di fama mondialeEcco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood