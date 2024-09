Lana Del Rey

La cantante è convolata a nozze con la guida turistica di fronte a una ristretta cerchia di amici e familiari.

Covermedia

Lana Del Rey è convolata a nozze con il fidanzato Jeremy Dufrene.

La cantante di «Summertime Sadness» ha pronunciato il fatidico «sì» con la guida turistica giovedì di fronte a un piccolo gruppo di amici e familiari in un porto a Des Allemands, Louisiana, dove Jeremy organizza i suoi popolari tour in barca nella palude.

Foto e video ottenuti dal DailyMail.com mostrano Lana, Elizabeth Grant all'anagrafe, con indosso l'abito bianco, mano nella mano con Jeremy, che ha optato per un elegante abito nero. Altri scatti ritraggono la star con il padre Robert, la sorella Caroline e il fratello Charlie.

La cerimonia si è tenuta in una tenda bianca sulla riva, mentre il ricevimento ha avuto luogo in una seconda tenda sistemata nei pressi.

Ecco come si sono conosciuti

Lana e Jeremy avevano ottenuto la licenza matrimoniale il 23 settembre, come confermato a People da un impiegato del tribunale della parrocchia di Lafourche a Los Angeles. Una volta che la licenza viene rilasciata, le coppie hanno 30 giorni di tempo per finalizzare le nozze.

Lana ha conosciuto Jeremy, padre divorziato di tre figli, in occasione di uno dei suoi tour in barca in Louisiana, nel 2019.

Lana e Jeremy hanno reso pubblica la loro storia d'amore il mese scorso, quando sono stati avvistati mano nella mano al Leeds Festival.

Hanno poi partecipato insieme al matrimonio della modella Karen Elson a inizio settembre, insieme a Taylor Swift e Travis Kelce.

