Ecco perché L'apparizione del principe Harry nello show di Stephen Colbert non scatena solo risate

Julian Weinberger

7.12.2025

Un'apparizione televisiva del principe Harry ha preso una piega imprevista.
Un'apparizione televisiva del principe Harry ha preso una piega imprevista.
 Keystone/dpa/Rolf Vennenbernd

Il principe Harry è apparso come ospite al late-night show di Stephen Colbert. In generale è stato accolto con entusiasmo, anche se una battuta non ha raccolto le risate sperate...

Redazione blue News

07.12.2025, 09:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il principe Harry ha partecipato al «The Late Show with Stephen Colbert».
  • In generale le battute del duca di Sussex hanno scatenato le risate del pubblico.
  • Ma una battuta a spese di Donald Trump non è stata accolta con entusiasmo.
Mostra di più

All'inizio della sua ospitata al late-night show di Stephen Colbert, tutto sembrava ancora a posto: il pubblico dello spettacolo ha accolto il principe Harry con un fragoroso applauso.

Apparentemente per caso, il principe ha interrotto uno dei monologhi del presentatore pensando che sul set si svolgesse il provino per il film «Gingerbread Prince saves Christmas in a basket» («Il principe di pan di zenzero salva il Natale in un cesto»).

Con il suo riferimento umoristico al gran numero di film natalizi generici in TV, è sembrato in generale colpire il pubblico.

«Ho sentito che avete eletto un re»

All'inizio Harry ha scherzato sul fatto che negli Stati Uniti la gente è ossessionata dai reali. Colbert ha fatto del suo meglio per classificare questa affermazione.

Mentre il principe era appena entrato nel vivo, ha detto: «Ho sentito dire che avete eletto un re», riferendosi probabilmente al presidente statunitense Donald Trump

Il duca di Sussex non ha però scatenato le risate del pubblico: gli spettatori hanno sfogato il loro disappunto per l'osservazione con un fragoroso boato e dei «bu».

Il principe non si è reso conto forse che la sua battuta era infelice: a ottobre milioni di persone sono scese in piazza in più di 800 città statunitensi per manifestare contro lo stile di Governo autoritario del presidente.

Le proteste sono state organizzate sotto lo slogan «No Kings».

Net giudica duramente Harry: «Storia triste»

A prescindere dal fatto che le sue battute siano poco riuscite o meno, l'esibizione di Harry nel programma televisivo è stata agli occhi di molti spettatori un po' un flop. Il pubblico non ha avuto pietà di lui sui social media.

Un utente di X ha criticato aspramente la sua rigida apparizione, riferendosi al passato professionale della duchessa Meghan.

Un altro ha parlato di una «storia triste, triste» e ha aggiunto: «I suoi occhi sembrano morti. Non importa quante volte usi la parola principe nel copione, ha già perso la testa e la disperazione si vede».

