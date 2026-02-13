Paolo Bonolis si racconta a Verissimo. IMAGO/Gruppo LiveMedia

A «Verissimo» Paolo Bonolis si racconta con il figlio Davide tra ironia sull'amore, appelli per trovargli una compagna e parole serene sulla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.

Hai fretta? blue News riassume per te Davide Bonolis lancia in tv un appello scherzoso per trovare una nuova compagna al padre Paolo, che replica con ironia, ma senza chiudere all’amore.

Il conduttore sottolinea di non sentirsi solo, circondato dall'affetto dei cinque figli, dei nipoti e della famiglia.

Sulla separazione da Sonia Bruganelli parla di un rapporto sereno e maturo, mentre lei conferma che tra loro restano stima e amicizia. Mostra di più

Paolo Bonolis è stato ospite a «Verissimo» insieme al figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli. Per la prima volta padre e figlio si sono raccontati fianco a fianco anche sul piano personale.

Ed è proprio Davide a lanciare, sorridendo, un appello a Silvia Toffanin: «Dobbiamo trovare una compagna a papà».

Il gioco in studio e le battute sull'amore

Davide, che ha confermato di essere fidanzato, racconta che Bonolis è un suocero affettuoso: «Vuole molto bene alla mia ragazza, la tratta quasi come una figlia». Poi rilancia: «Adesso però bisogna trovarne una per lui. Mi devi aiutare tu».

Il conduttore sta al gioco: «Allora vado a Uomini e Donne». E ironizza: «Sembro un animale in cattività, tutti dicono: "Fatelo accoppiare"».

Ma quando il figlio insiste, Bonolis ribalta la prospettiva: «Una compagna non si trova per diventare vecchi, ma per restare giovani».

«Non sono solo»: la famiglia prima di tutto

Sulla sua situazione sentimentale, il presentatore evita definizioni. «È ovvio che ho delle corteggiatrici, come dar loro torto», scherza. Poi chiarisce: «Non sono solo. Ho cinque figli, tre nipoti, i miei genitori, gli amici. Sono circondato dall'amore».

Tre figli vivono con lui, mentre gli altri due si sono trasferiti negli Stati Uniti con le loro famiglie. «Sono un papà normale: voglio che ciascuno segua la propria strada. I consigli li do, ma con delicatezza». Davide conferma: «È esattamente come lo vedete in tv».

La separazione da Sonia Bruganelli

Quando si parla della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, Bonolis risponde con filosofia: «Nella vita succedono cose belle e meno belle. Meglio affrontarle con il sorriso».

In una precedente intervista, la donna aveva definito il loro rapporto «sereno e maturo», spiegando di voler Bonolis «accanto per tutta la vita».

Nonostante la separazione dopo 30 anni insieme, i due restano uniti dalla priorità dei tre figli: «Siamo davvero amici, è la prima persona a cui chiedo un consiglio», ha detto lei, sottolineando che «entrambi vogliamo il bene dell’altro».

Una storia iniziata senza colpo di fulmine

All'inizio non fu un amore a prima vista.

«È stato lui a corteggiarmi con insistenza, tra cene e cinema. Poi mi sono innamorata della sua intelligenza», ha raccontato Bruganelli.

E sulla fine del matrimonio ha precisato: «Si è concluso per consunzione, non per tradimenti», pur avendo ammesso in passato un'infedeltà.