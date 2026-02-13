Paolo Bonolis è stato ospite a «Verissimo» insieme al figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli. Per la prima volta padre e figlio si sono raccontati fianco a fianco anche sul piano personale.
Ed è proprio Davide a lanciare, sorridendo, un appello a Silvia Toffanin: «Dobbiamo trovare una compagna a papà».
Davide, che ha confermato di essere fidanzato, racconta che Bonolis è un suocero affettuoso: «Vuole molto bene alla mia ragazza, la tratta quasi come una figlia». Poi rilancia: «Adesso però bisogna trovarne una per lui. Mi devi aiutare tu».
Il conduttore sta al gioco: «Allora vado a Uomini e Donne». E ironizza: «Sembro un animale in cattività, tutti dicono: "Fatelo accoppiare"».
Ma quando il figlio insiste, Bonolis ribalta la prospettiva: «Una compagna non si trova per diventare vecchi, ma per restare giovani».
Sulla sua situazione sentimentale, il presentatore evita definizioni. «È ovvio che ho delle corteggiatrici, come dar loro torto», scherza. Poi chiarisce: «Non sono solo. Ho cinque figli, tre nipoti, i miei genitori, gli amici. Sono circondato dall'amore».
Tre figli vivono con lui, mentre gli altri due si sono trasferiti negli Stati Uniti con le loro famiglie. «Sono un papà normale: voglio che ciascuno segua la propria strada. I consigli li do, ma con delicatezza». Davide conferma: «È esattamente come lo vedete in tv».
Quando si parla della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, Bonolis risponde con filosofia: «Nella vita succedono cose belle e meno belle. Meglio affrontarle con il sorriso».
In una precedente intervista, la donna aveva definito il loro rapporto «sereno e maturo», spiegando di voler Bonolis «accanto per tutta la vita».
Nonostante la separazione dopo 30 anni insieme, i due restano uniti dalla priorità dei tre figli: «Siamo davvero amici, è la prima persona a cui chiedo un consiglio», ha detto lei, sottolineando che «entrambi vogliamo il bene dell’altro».