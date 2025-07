Larry David. covermedia

L'iconico creatore di «Curb Your Enthusiasm» torna in TV dopo aver annunciato il ritiro, affiancato da Barack e Michelle Obama per una serie di sketch che celebrano i 250 anni degli Stati Uniti.

«Sketch», storia americana e humor irriverente: Larry David si prepara a tornare in televisione, e questa volta lo farà affiancato da Barack e Michelle Obama.

Il comico e sceneggiatore sta collaborando con l'ex Presidente degli Stati Uniti e la sua consorte alla produzione di una nuova serie comica ispirata alla storia americana.

HBO ha annunciato di aver dato il via libera a una miniserie in sei episodi, co-scritta dallo stesso Larry David insieme al produttore Jeff Schaffer, già suo collaboratore storico in «Curb Your Enthusiasm».

«Il Presidente e la Signora Obama volevano onorare il 250º anniversario degli Stati Uniti e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione speciale... Poi ha chiamato Larry David», recita la sinossi ufficiale, lasciando intuire il tono dissacrante del progetto.

La serie vedrà la partecipazione di attori già noti per aver recitato in «Curb Your Enthusiasm», oltre a guest star di rilievo ancora da svelare. Gli Obama produrranno il programma con la loro casa di produzione Higher Ground, mentre Schaffer sarà anche regista.

Barack Obama ha scherzato sulla collaborazione con Larry David: «Ho trattato con alcuni dei leader mondiali più difficili e affrontato problemi tra i più complessi. Nulla mi aveva preparato a lavorare con Larry David».

Dal canto suo, il comico 78enne ha commentato con il suo umorismo tipico: «Dopo la fine di «Curb» nell'aprile 2024, ho festeggiato con un party di schiuma durato tre giorni. Ma una violenta reazione allergica alle bolle mi ha fatto desiderare di tornare alla mia vita semplice da apicoltore, raccogliendo miele biologico tra i fiori selvatici del mio prato. Purtroppo, un giorno le mie api sono misteriosamente scomparse. E così, con il cuore pesante, torno in televisione, sperando di lenire il dolore per la perdita del mio amato alveare».

Non è la prima incursione degli Obama nel mondo dell'intrattenimento. Recentemente, la coppia ha prodotto il thriller apocalittico «Leave the World Behind» e la docuserie sul basket «Court of Gold». Con l'arrivo di Larry David a bordo, la loro prossima avventura televisiva promette risate, sorprese e uno sguardo ironico sulla storia americana.