L'attore svizzero Carlos Leal lascia Los Angeles dopo 15 anni: si trasferirà a Zurigo in autunno. La moglie e i figli si stabiliranno in Portogallo, mentre la compagna resterà negli Stati Uniti, per il momento.

Keystone-SDA Helene Laube

Secondo la Schweizer Illustrierte, l'attore svizzero Carlos Leal sta per tornare in Svizzera, dopo 15 anni trascorsi a Los Angeles. «Lì è diventato rumoroso, megalomane e arrogante», ha dichiarato nell'edizione online della rivista.

Nell'articolo, Leal descrive una visione del mondo estremamente capitalista e lineare, divisa in bene e male. Per lui, il limite è stato superato.

Ha lavorato con Al Pacino e Anne Hathaway

Il 56enne è arrivato a Los Angeles per girare film, cosa che ha fatto. Ha lavorato con Al Pacino, Willem Dafoe, Mark Wahlberg e Anne Hathaway e ha «realizzato i suoi sogni». «Ma oggi voglio tornare a ciò che mi definisce davvero. E per me non è più Los Angeles», ha continuato.

Ma Leal non tornerà in Svizzera con la sua famiglia. Sua moglie Jo Kelly vivrà a Lisbona con i loro figli Elvis (19 anni) e Tyger (9 anni). «Mia moglie e io siamo separati, ma siamo amici», ha sottolineato.

Come artista, è attratto da Zurigo, che si trova al centro dell'Europa e ancora vicino ai suoi figli.

Senza la compagna?

Ha smentito le voci secondo cui la sua fidanzata statunitense sarebbe venuta in Svizzera con lui: «Ho una compagna, sì. Ma prima vengono le mie valigie. Poi le mie chiavi. Poi vedremo», ha detto l'attore, originario della regione di Losanna.

Non ha ancora un appartamento: sta cercando uno studio o un loft per artisti. Il trasferimento è previsto per il prossimo autunno.