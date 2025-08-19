  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Senza la compagna? L'attore Carlos Leal torna in Svizzera da Los Angeles, ecco perché

Helene Laube

19.8.2025

L'intervista a Carlos Leal
L'intervista a Carlos Leal. L'ultima apparizione davanti alla macchina da presa del losannese è stata per la produzione ispano-svizzera «Colour of Heaven».

L'ultima apparizione davanti alla macchina da presa del losannese è stata per la produzione ispano-svizzera «Colour of Heaven».

Immagine: zVg

L'intervista a Carlos Leal. L'attore ha vissuto con la sua famiglia a Los Angeles: con l'ex moglie Jo hanno due figli, Elvis e Tyger.

L'attore ha vissuto con la sua famiglia a Los Angeles: con l'ex moglie Jo hanno due figli, Elvis e Tyger.

Immagine: Jonas Mohr

L'intervista a Carlos Leal. Il 51enne ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come musicista, esibendosi qui con il gruppo rap Sens Unik insieme alla collega Deborah sul palco del Frauenfeld Openair 2011.

Il 51enne ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come musicista, esibendosi qui con il gruppo rap Sens Unik insieme alla collega Deborah sul palco del Frauenfeld Openair 2011.

Immagine: Keystone

L'intervista a Carlos Leal. Insieme a Julie Fournier, Leal ha festeggiato il suo debutto come attore. Ha interpretato un rapper nella produzione svizzera «Biancaneve» (2005): una transizione agevole per l'artista.

Insieme a Julie Fournier, Leal ha festeggiato il suo debutto come attore. Ha interpretato un rapper nella produzione svizzera «Biancaneve» (2005): una transizione agevole per l'artista.

Immagine: Dschoint Ventschr Filmproduktion

L'intervista a Carlos Leal. Poiché Leal parla tedesco, francese, spagnolo e inglese, è già apparso in molte produzioni. Qui nel film horror svizzero «Sennentuntschi» (2010). Questo lo rende interessante anche per i registi spagnoli e per Hollywood, ovviamente.

Poiché Leal parla tedesco, francese, spagnolo e inglese, è già apparso in molte produzioni. Qui nel film horror svizzero «Sennentuntschi» (2010). Questo lo rende interessante anche per i registi spagnoli e per Hollywood, ovviamente.

Immagine: Kontraproduktion AG

L'intervista a Carlos Leal
L'intervista a Carlos Leal. L'ultima apparizione davanti alla macchina da presa del losannese è stata per la produzione ispano-svizzera «Colour of Heaven».

L'ultima apparizione davanti alla macchina da presa del losannese è stata per la produzione ispano-svizzera «Colour of Heaven».

Immagine: zVg

L'intervista a Carlos Leal. L'attore ha vissuto con la sua famiglia a Los Angeles: con l'ex moglie Jo hanno due figli, Elvis e Tyger.

L'attore ha vissuto con la sua famiglia a Los Angeles: con l'ex moglie Jo hanno due figli, Elvis e Tyger.

Immagine: Jonas Mohr

L'intervista a Carlos Leal. Il 51enne ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come musicista, esibendosi qui con il gruppo rap Sens Unik insieme alla collega Deborah sul palco del Frauenfeld Openair 2011.

Il 51enne ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come musicista, esibendosi qui con il gruppo rap Sens Unik insieme alla collega Deborah sul palco del Frauenfeld Openair 2011.

Immagine: Keystone

L'intervista a Carlos Leal. Insieme a Julie Fournier, Leal ha festeggiato il suo debutto come attore. Ha interpretato un rapper nella produzione svizzera «Biancaneve» (2005): una transizione agevole per l'artista.

Insieme a Julie Fournier, Leal ha festeggiato il suo debutto come attore. Ha interpretato un rapper nella produzione svizzera «Biancaneve» (2005): una transizione agevole per l'artista.

Immagine: Dschoint Ventschr Filmproduktion

L'intervista a Carlos Leal. Poiché Leal parla tedesco, francese, spagnolo e inglese, è già apparso in molte produzioni. Qui nel film horror svizzero «Sennentuntschi» (2010). Questo lo rende interessante anche per i registi spagnoli e per Hollywood, ovviamente.

Poiché Leal parla tedesco, francese, spagnolo e inglese, è già apparso in molte produzioni. Qui nel film horror svizzero «Sennentuntschi» (2010). Questo lo rende interessante anche per i registi spagnoli e per Hollywood, ovviamente.

Immagine: Kontraproduktion AG

L'attore svizzero Carlos Leal lascia Los Angeles dopo 15 anni: si trasferirà a Zurigo in autunno. La moglie e i figli si stabiliranno in Portogallo, mentre la compagna resterà negli Stati Uniti, per il momento.

Keystone-SDA

19.08.2025, 09:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo la Schweizer Illustrierte, l'attore svizzero Carlos Leal tornerà in Svizzera.
  • Il motivo: Los Angeles è diventata «rumorosa, megalomane e arrogante».
  • Nell'articolo, Leal descrive una visione del mondo estremamente capitalista e lineare, divisa in bene e male. Per lui, il limite è stato superato.
Mostra di più

Secondo la Schweizer Illustrierte, l'attore svizzero Carlos Leal sta per tornare in Svizzera, dopo 15 anni trascorsi a Los Angeles. «Lì è diventato rumoroso, megalomane e arrogante», ha dichiarato nell'edizione online della rivista.

Nell'articolo, Leal descrive una visione del mondo estremamente capitalista e lineare, divisa in bene e male. Per lui, il limite è stato superato.

Ha lavorato con Al Pacino e Anne Hathaway

Il 56enne è arrivato a Los Angeles per girare film, cosa che ha fatto. Ha lavorato con Al Pacino, Willem Dafoe, Mark Wahlberg e Anne Hathaway e ha «realizzato i suoi sogni». «Ma oggi voglio tornare a ciò che mi definisce davvero. E per me non è più Los Angeles», ha continuato.

Ma Leal non tornerà in Svizzera con la sua famiglia. Sua moglie Jo Kelly vivrà a Lisbona con i loro figli Elvis (19 anni) e Tyger (9 anni). «Mia moglie e io siamo separati, ma siamo amici», ha sottolineato.

Come artista, è attratto da Zurigo, che si trova al centro dell'Europa e ancora vicino ai suoi figli.

Senza la compagna?

Ha smentito le voci secondo cui la sua fidanzata statunitense sarebbe venuta in Svizzera con lui: «Ho una compagna, sì. Ma prima vengono le mie valigie. Poi le mie chiavi. Poi vedremo», ha detto l'attore, originario della regione di Losanna.

Non ha ancora un appartamento: sta cercando uno studio o un loft per artisti. Il trasferimento è previsto per il prossimo autunno.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Altre notizie

Un «dolore inimmaginabile». Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare

Un «dolore inimmaginabile»Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare

La saga legale continua. Anche Isabela Ferrer denuncia il regista Justin Baldoni di «abusi legali»

La saga legale continuaAnche Isabela Ferrer denuncia il regista Justin Baldoni di «abusi legali»

Dopo la crisi respiratoria. Ecco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria

Dopo la crisi respiratoriaEcco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria