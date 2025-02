Chris Hemsworth rende insicure le piste di Zermatt: insieme agli amici, l'attore di «Thor» si è goduto una pausa sulle montagne svizzere. Su Instagram mostra la sua bella figura mentre fa snowboard.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Chris Hemsworth si è divertito a praticare lo snowboard a Zermatt, come mostra un post su Instagram dell'australiano.

Insieme agli amici, l'attore di «Thor» si è goduto un weekend invernale con tanto sole nella località sciistica del Vallese.

Il programma prevedeva anche un volo in elicottero. Mostra di più

Chris Hemsworth (41 anni) non sarà cresciuto tra le montagne, ma si potrebbe pensare che sia così quando si vede la sua abilità sullo snowboard. L'australiano ha condiviso con i suoi fan su Instagram una serie di scatti delle sue vacanze invernali con gli amici a Zermatt.

«Una piccola fuga epica con i ragazzi», ha scritto l'attore di «Thor» sotto la foto. Nella prima lo si vede insieme a tre amici, uno dei quali è un cane, e tutti, compreso l'amico a quattro zampe, indossano occhiali da sole e fanno delle smorfie.

Il gruppo sembra essersi divertito molto. Un breve video li mostra mentre si godono una grande birra in una capanna e brindano al successo della loro giornata di sport invernali.

Volo in elicottero e foto ricordo con il Cervino

E il divertimento non finisce qui. Come si può vedere ancora nel post di Hemsworth, gli amici non hanno potuto fare a meno di ammirare il pittoresco scenario dall'alto. Un volo in elicottero li ha portati in quota e la vista idilliaca è stata goduta appieno.

Una foto ricordo con il famosissimo Cervino e un video in cui dimostra di saper fare un figurone con lo snowboard completano la collezione di scatti dell'australiano.

Nei commenti il fratello Luke Hemsworth (44 anni) dice con molta ironia: «Va bene, non volevo venire, avevo molte altre cose da fare». Al che un follower dice che lui e l'altro fratello, Liam Hemsworth (35 anni), dovrebbero semplicemente andare in «vacanza per vendetta».

I bambini rubano la scena a Chris Hemsworth in pista

Sebbene Hemsworth sia solito cavalcare le onde sulla sua tavola, gli piace anche uscire sulla neve. Di recente ha trascorso una vacanza sulle Alpi francesi con la moglie Elsa Pataky (48 anni) e i loro tre figli.

Ha anche condiviso alcune impressioni di questa vacanza sulla neve. Ma sono i due figli gemelli della coppia, Sasha e Tristan (10 anni), a mettere tutti in ombra. Sfrecciano lungo la pista con numeri spericolati e lasciano tutti nella loro scia.

Anche la star di «Thor» ammette: «Un'altra gita sugli sci in cui i bambini continuano a farmi sentire come se non appartenessi alla montagna».