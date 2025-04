L'attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane svela: «Mi è stata diagnosticata la SLA»

L'attore Eric Dane in una foto del 2022. KEYSTONE

L'attore Eric Dane, noto per i suoi ruoli nelle serie TV «Grey's Anatomy» ed «Euphoria», ha condiviso con il pubblico di soffrire di SLA. Nonostante la diagnosi, il 52enne è grato di avere al fianco la sua famiglia e di poter continuare a lavorare.

Eric Dane, conosciuto soprattutto per il suo ruolo come il dottor Mark Sloan in «Grey's Anatomy», ha recentemente condiviso qualcosa di importante con il pubblico: «Mi è stata diagnosticata la SLA».

In un'intervista a «People», cita l'agenzia stampa «Adnkronos», l'attore ha espresso la sua gratitudine per avere al suo fianco la moglie Rebecca Gayheart e i loro due figli, Billie Beatrice e Georgia Geraldine, mentre affrontano insieme questa nuova sfida.

Nonostante la diagnosi, il 52enne si sente fortunato di poter continuare a lavorare: «Non vedo l'ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana». E ha aggiunto: «Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo».

Nel popolare show della HBO, Dane interpreta il ruolo del patriarca della famiglia Jacobs. La produzione della terza stagione inizierà il 14 aprile.

